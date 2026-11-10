En Ecuador se reporta 8 cuerpos hídricos desbordados este 10 de noviembre

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Ocho cuerpos hídricos se encuentran desbordados este martes 10 de noviembre, según el reporte de estado de cuerpos hídricos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00. Del mismo modo, se informó que otros 16 cuerpos hídricos tienen tendencia a aumentar de nivel en varias provincias del país.

El reporte señala que los desbordamientos se concentran en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, mientras que los incrementos de nivel se mantienen en Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.

Guayas registra cuatro cuerpos hídricos desbordados

Según el informe, en Guayas permanecen desbordados el Estero El Cañal, el Río Pula, el Río Jaboncillo y el Río Los Amarillos. Los eventos se localizan en los cantones Daule y Alfredo Baquerizo Moreno (Juján).

En esta misma provincia también se reportan seis cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel: Río Colimes, Estero Las Colembas, Río Pula, Río Salitre, Río Vinces y Estero Ñauza.

Los Ríos y Santa Elena mantienen afectaciones

En la provincia de Los Ríos continúa desbordado el Río Chilintomo, en el sector Las Cañitas del cantón Babahoyo.

Por su parte, en Santa Elena permanecen desbordados los ríos California, Salanguillo y Javita, todos ubicados en la parroquia Colonche.

Dieciséis cuerpos hídricos presentan incremento de nivel

El monitoreo nacional identifica además 16 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel. Entre ellos se encuentran el Río Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas; los ríos Colimes, Pula, Salitre y Vinces en Guayas; y los ríos La Marcelina, Quevedo, El Arenal, Oncebí, Guandubí y Umbe en Los Ríos.

Riesgos mantiene el monitoreo permanente

La información fue elaborada por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con datos proporcionados por las Unidades de Monitoreo de Eventos Adversos y las instituciones que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.

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