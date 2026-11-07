Tres provincias tienen 16 ríos y esteros desbordados en el país

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Las lluvias provocaron el desbordamiento de 16 cuerpos hídricos en tres provincias de Ecuador. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó sobre estas novedades en Guayas, Los Ríos y Santa Elena, en su reporte con corte a las 15:00 del sábado 7 de noviembre de 2026.

El balance incluye esteros y ríos que superaron sus cauces en distintos cantones y recintos. Guayas concentra la mayor cantidad de reportes, con 11 puntos; Los Ríos registra dos y Santa Elena, tres.

Entre los cuerpos hídricos identificados constan los esteros El Cañal, Perinao, El Chorrón, Loco y Ñauza, además de los ríos Pula, Jaboncillo, Jagüas, Canaan, Amarillo, Chilintomo, Catarama, California, Salanguillo y Javita.

Guayas registra 11 cuerpos hídricos desbordados

Esta provincia concentra la mayor cantidad de novedades. Los reportes identifican afectaciones en los siguientes cantones y sectores:

Daule: estero El Cañal, en el sector El Laurel; río Pula y río Jaboncillo, en varios sectores de la parroquia Laurel.

estero El Cañal, en el sector El Laurel; río Pula y río Jaboncillo, en varios sectores de la parroquia Laurel. Naranjal: río Jagüas, en el recinto Jaime Roldós.

río Jagüas, en el recinto Jaime Roldós. Balzar: estero Perinao, en varios sectores de la cabecera cantonal.

estero Perinao, en varios sectores de la cabecera cantonal. Santa Lucía: río Pula, en el recinto La Judith.

río Pula, en el recinto La Judith. Naranjito: estero El Chorrón, en varios sectores de la cabecera cantonal.

estero El Chorrón, en varios sectores de la cabecera cantonal. Pedro Carbo: río Canaan, en el recinto Pasaje.

río Canaan, en el recinto Pasaje. Alfredo Baquerizo Moreno (Juján): río Amarillo, en la vía Juján-Simón Bolívar, y estero Ñauza, en varios recintos.

río Amarillo, en la vía Juján-Simón Bolívar, y estero Ñauza, en varios recintos. Lomas de Sargentillo: estero Loco, en varios recintos de la cabecera cantonal.

Los registros muestran que Daule concentra tres de los puntos identificados en Guayas. Otros cantones también presentan novedades en ríos y esteros que atraviesan sectores poblados y recintos rurales.

Los Ríos registra desbordamientos en dos sectores

En la provincia de Los Ríos, el balance identifica dos cuerpos hídricos. El río Chilintomo presenta un desbordamiento en Babahoyo, en la parroquia Febres Cordero, sector Las Juntas, con referencia a la cabecera de Mata de Cacao y Las Cañitas.

El segundo reporte corresponde al río Catarama. La información difundida por Gestión de Riesgos incluye este cuerpo hídrico entre los puntos con desbordamiento en la provincia.

Santa Elena registra tres ríos desbordados

En Santa Elena, los reportes corresponden a tres cuerpos hídricos de la parroquia Colonche:

Río California: comuna La Ponga.

comuna La Ponga. Río Salanguillo: comuna Salanguillo.

comuna Salanguillo. Río Javita: comunas Ceibitos y San Marcos.

Estos puntos forman parte del balance nacional de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que contabilizó 16 desbordamientos hasta las 15:00 del sábado.

Balance nacional corresponde al 7 de noviembre

La cifra difundida por la entidad corresponde al corte de las 15:00 y reúne las novedades registradas en las tres provincias. El reporte incluye 11 puntos en Guayas, dos en Los Ríos y tres en Santa Elena.

Las cifras reflejan los desbordamientos reportados durante la jornada de lluvias del sábado 7 de noviembre de 2026.

Te recomendamos