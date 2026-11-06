Inundaciones en Florida: lluvias dejan calles y estacionamientos bajo el agua en Davie

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Las lluvias que cayeron en el sur de Florida, Estados Unidos, provocaron inundaciones en barrios residenciales, calles y zonas comerciales de Davie. El agua cubrió estacionamientos, rodeó viviendas y dificultó el tránsito de vehículos en varios sectores de esta localidad del condado de Broward.

El municipio informó que algunos puntos recibieron más de nueve pulgadas de lluvia, equivalentes a unos 228 milímetros, durante los días previos. Las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en zonas habitadas y obligaron a las autoridades a activar mecanismos de control para reducir los niveles.

La situación continuó durante los días siguientes. El viernes 6 de noviembre, el municipio todavía reportaba afectaciones por el episodio de lluvias y desplegó bombas adicionales para retirar el agua acumulada.

Barrios residenciales y estacionamientos bajo el agua

Uno de los sectores afectados es Paradise Village, en Davie. El desbordamiento de un lago cercano elevó el nivel del agua en las calles y dificultó el acceso de los residentes a sus viviendas.

En algunas zonas, los vecinos encontraron vehículos rodeados por el agua y calles con niveles que impedían el paso normal de automóviles. También surgieron problemas en espacios comerciales: el estacionamiento de un centro comercial próximo a la carretera estatal 84 acumuló agua hasta cubrir buena parte de sus espacios.

Las inundaciones también afectaron instalaciones educativas y áreas recreativas. Una escuela católica de Davie suspendió sus actividades por problemas relacionados con el agua, mientras el municipio cerró parques, senderos y áreas de juegos por la acumulación de agua en sus instalaciones.

Bombas y compuertas para reducir las inundaciones

El municipio de Davie coordina acciones con el Distrito de Control de Aguas de Central Broward y el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida.

Los organismos utilizan bombas y compuertas de control para trasladar el agua lejos de las comunidades y los negocios. Además, supervisan las condiciones meteorológicas y ajustan el sistema regional de protección contra inundaciones según las necesidades.

El viernes 6 de noviembre, las autoridades locales anunciaron la incorporación de bombas adicionales para atender los puntos con agua estancada. Algunos parques y senderos todavía permanecían cerrados debido a las condiciones del terreno.

Las lluvias también afectan a otras localidades de Florida

Las precipitaciones no se limitaron a Davie. Otras localidades del condado de Broward, como Plantation, también registraron inundaciones en calles y espacios residenciales.

En Southwest Ranches, vecinos reportaron calles y entradas de viviendas bajo el agua durante varios días. Las afectaciones dificultaron la movilidad y obligaron a algunos residentes a dejar sus vehículos en zonas más elevadas.

El episodio de lluvias también generó problemas en Pompano Beach, donde varios automóviles quedaron varados en calles inundadas.

Las autoridades del sur de Florida mantienen el monitoreo de las zonas afectadas mientras los equipos de emergencia y control de aguas trabajan para reducir las acumulaciones y recuperar la circulación en los sectores con mayores daños.

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