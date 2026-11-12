Gobierno emite alerta en tres islas de Galápagos por fuertes lluvias

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de Ecuador emitió este jueves una alerta por fuertes lluvias en tres islas de Galápagos, archipiélago situado a unos 1 000 kilómetros de las costas continentales del país, que en las últimas semanas ha registrado inundaciones por las precipitaciones vinculadas a El Niño.

El aviso meteorológico establece un nivel rojo por lluvias fuertes en las islas de Santa Cruz, la más poblada, San Cristóbal e Isabela.

Según el Inamhi, las precipitaciones previstas pueden variar en duración y prolongarse durante varias horas.

📍 Galápagos| Desde el COE Nacional mantenemos el monitoreo permanente y la articulación interinstitucional para anticipar riesgos y responder oportunamente ante las lluvias.



La presencia en territorio fortalece las acciones preventivas y permite priorizar lo más importante:… https://t.co/pcw7FwkguK — COE Nacional Ecuador (@CoeNacional_Ec) November 12, 2026

Las lluvias ponen en alerta

La advertencia se produce después de que las fuertes lluvias e inundaciones registradas a finales de octubre y principios de noviembre en Santa Cruz dejaran al menos una persona fallecida y alrededor de 2 000 afectados.

Las precipitaciones también provocaron daños en infraestructuras, interrupciones del suministro de agua y electricidad y el cierre temporal de espacios turísticos y el aeropuerto de la isla.

Las cifras de afectados sigue creciendo

A nivel nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) registra 12 personas fallecidas y 21 898 damnificadas desde el pasado 28 de agosto, cuando el Gobierno declaró una alerta roja en el país por la llegada de El Niño.

Este fenómeno climático está caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en zonas costeras y sequías prolongadas en la sierra. EFE

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