15 contenedores de desechos salieron desde Galápagos hacia Guayaquil

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Quince contenedores con desechos recolectados en la isla Santa Cruz, en Galápagos, zarparon hacia Guayaquil el martes 10 de noviembre de 2026, a bordo del buque Isla de la Plata. La embarcación tiene previsto llegar al puerto continental el domingo 15 de noviembre, luego de cinco días de navegación.

El traslado forma parte de las acciones para atender la emergencia en Galápagos y reducir la acumulación de residuos en las zonas afectadas. Entre los materiales que viajan hacia el continente constan colchones, refrigeradoras, ramas y equipos.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), en coordinación con la empresa Transnave, gestionó el traslado de los contenedores. El ministro Roberto Luque informó sobre la operación a través de sus redes sociales.

Quince contenedores salen desde Santa Cruz

El buque Isla de la Plata transporta los 15 contenedores desde Santa Cruz hasta Guayaquil. La operación contempla el retiro de residuos voluminosos y otros materiales que forman parte de las jornadas de limpieza en la isla.

El envío al continente busca disminuir la presión sobre el relleno sanitario de Santa Cruz, cuya capacidad preocupa a las autoridades locales durante la emergencia. La acumulación de desechos también representa un desafío para la gestión ambiental de este territorio insular.

El MIT coordina la logística marítima con Transnave para facilitar el traslado de los residuos fuera de Galápagos. El recorrido tiene una duración estimada de cinco días, de acuerdo con la información difundida por el ministro.

Limpieza en barrios afectados de Santa Cruz

Las jornadas de recolección continúan en distintos sectores de la isla, entre ellos La Cascada. En estas actividades participan instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones ambientales y habitantes de la comunidad.

Los equipos clasifican colchones, residuos voluminosos y aparatos eléctricos y electrónicos para definir su gestión. Los materiales que pueden aprovecharse reciben un tratamiento diferenciado, mientras que los desechos que no admiten recuperación deben llegar al relleno sanitario para su disposición final.

La Asociación Ecuatoriana de Lubricantes, mediante su iniciativa Recoil, también participa en el manejo de residuos. En estas tareas colaboran el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Seporggal, Galápagos Conservancy y Galápagos Life Fund.

El manejo de residuos busca proteger el ecosistema insular

Daniel Lara, director de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, explicó que el retiro de desechos hacia el Ecuador continental busca evitar la saturación del relleno sanitario y prevenir mayores afectaciones ambientales.

La clasificación de los materiales constituye otra parte del proceso. Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como los residuos voluminosos, requieren una gestión específica por sus características.

El traslado marítimo de los 15 contenedores forma parte de las acciones de recuperación ambiental que instituciones y organizaciones desarrollan en Santa Cruz. La llegada del buque Isla de la Plata a Guayaquil está prevista para el domingo 15 de noviembre.

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