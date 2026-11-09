Playa Tortuga Bay tendrá cierres temporales por condiciones del mar en Galápagos

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) anunció este lunes 9 de noviembre de 2026 el cierre temporal del acceso a Playa Tortuga Bay como medida preventiva ante las condiciones del mar, en Galápagos.

Según la entidad, restricción busca preservar la seguridad de residentes y visitantes que acuden a este atractivo natural de las islas Galápagos.

Horarios del cierre temporal de la Playa Tortuga Bay

Según informó el Parque Nacional Galápagos, el acceso a Playa Tortuga Bay permanecerá restringido en los siguientes horarios:

Lunes 9 de noviembre de 2026: de 13:00 a 18:00.

de 13:00 a 18:00. Martes 10 de noviembre de 2026: de 14:00 a 18:00.

Durante esos períodos no estará permitido el ingreso al sector.

Autoridades piden respetar la medida

La Dirección del Parque Nacional Galápagos solicitó a residentes, turistas, guías y operadores turísticos respetar los horarios establecidos para el cierre temporal.

Además, pidió acatar las indicaciones emitidas por los guardaparques mientras se mantenga vigente la restricción.

Monitoreo de las condiciones marítimas

La Dirección del Parque Nacional Galápagos indicó que continuará evaluando las condiciones del mar para determinar la evolución de la situación.

La entidad señaló que informará oportunamente cualquier cambio relacionado con la medida preventiva.

Cierres temporales en Parque Tortuga Bay; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué cerraron temporalmente Playa Tortuga Bay en Galápagos? La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) anunció el cierre temporal de Playa Tortuga Bay debido a las condiciones del mar, como medida preventiva para proteger a residentes y turistas.

La restricción fue anunciada el lunes 9 de noviembre de 2026. Las autoridades buscan evitar situaciones de riesgo para quienes visitan este atractivo natural y mantienen un monitoreo de las condiciones marítimas. ❓¿Cuáles son los horarios de cierre de Playa Tortuga Bay el 9 y 10 de noviembre de 2026? Playa Tortuga Bay permanecerá cerrada el lunes 9 de noviembre, de 13:00 a 18:00, y el martes 10 de noviembre, de 14:00 a 18:00.

Durante estos horarios estará prohibido el ingreso al sector. La Dirección del Parque Nacional Galápagos solicitó a turistas, residentes, guías y operadores turísticos respetar las restricciones establecidas. ❓¿Se puede visitar Playa Tortuga Bay durante el cierre temporal? No se permitirá el ingreso a Playa Tortuga Bay durante los horarios de restricción establecidos para el 9 y 10 de noviembre de 2026.

La medida responde a las condiciones marítimas y busca garantizar la seguridad de los visitantes. Fuera de los horarios anunciados, el acceso estará sujeto a las disposiciones vigentes de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. ❓¿Qué recomendaciones deben seguir los turistas ante el cierre de Playa Tortuga Bay? Los turistas deben respetar los horarios de cierre temporal y seguir las instrucciones de los guardaparques del Parque Nacional Galápagos.

La recomendación también está dirigida a residentes, guías y operadores turísticos. Las autoridades mantienen la restricción como medida preventiva mientras evalúan las condiciones del mar. ❓ ¿Cuándo se reabrirá Playa Tortuga Bay en Galápagos? Según los horarios anunciados, las restricciones de acceso a Playa Tortuga Bay finalizarán a las 18:00 del lunes 9 y del martes 10 de noviembre de 2026, respectivamente, salvo que las autoridades dispongan cambios. La Dirección del Parque Nacional Galápagos continuará monitoreando las condiciones marítimas y comunicará oportunamente cualquier modificación de la medida preventiva. La reapertura y los horarios de visita estarán sujetos a las disposiciones de la entidad.

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