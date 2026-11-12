Galápagos cierra dos sitios turísticos en San Cristóbal por las intensas lluvias

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La Dirección del Parque Nacional Galápagos restringió temporalmente el acceso a dos sitios de visita de la isla San Cristóbal debido a las intensas lluvias registradas en el archipiélago. La medida afecta a La Lobería y Punta Carola y responde a una evaluación preventiva de las condiciones de acceso y seguridad.

La institución informó que las restricciones permanecerán vigentes mientras su personal evalúa las condiciones de los lugares. La reapertura dependerá de los resultados de esas revisiones y el Parque Nacional comunicará cualquier cambio a través de sus canales oficiales.

La Lobería y Punta Carola permanecen cerradas

Los dos sitios turísticos se encuentran en San Cristóbal, una de las islas principales de Galápagos. La restricción impide temporalmente el ingreso de visitantes a estos espacios naturales.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos vinculó la decisión con las intensas precipitaciones que afectan al archipiélago. La entidad no detalló cuánto tiempo durará el cierre ni estableció una fecha para la reapertura.

La medida tiene carácter preventivo y busca evitar que los visitantes ingresen a zonas cuyas condiciones todavía requieren evaluación. Por ahora, La Lobería y Punta Carola constan entre los espacios con acceso restringido.

Parque Nacional evalúa las condiciones de seguridad

La institución mantiene la restricción mientras revisa las condiciones de acceso y seguridad en ambos sitios. El anuncio no especifica daños en senderos, infraestructura ni otros efectos concretos de las lluvias en estos espacios.

La reapertura dependerá de la evaluación que realice la Dirección del Parque Nacional Galápagos. La entidad informará oportunamente cuándo los visitantes podrán ingresar nuevamente.

El cierre se suma a las medidas de control que aplica la administración del área protegida ante las condiciones climáticas registradas en las islas. Sin embargo, el comunicado no establece restricciones para otros sitios de visita de San Cristóbal ni para el resto del archipiélago.

Normas para visitar los espacios naturales de Galápagos

La Dirección del Parque Nacional también recordó las normas de comportamiento para quienes recorren las áreas habilitadas para el turismo. Entre sus disposiciones destaca la obligación de caminar por los senderos señalizados y respetar las indicaciones de los espacios de visita.

La entidad utiliza el mensaje «El camino marcado es el camino seguro» para insistir en el uso de rutas autorizadas y el cuidado de la infraestructura turística.

El control de los accesos y el cumplimiento de las normas forman parte de la gestión de los sitios naturales del archipiélago, que recibe visitantes nacionales y extranjeros durante todo el año.

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