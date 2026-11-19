Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Las lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, afectan a varios sectores de Quito y de la provincia de Pichincha la tarde de este jueves 19 de noviembre de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó precipitaciones principalmente en Quito, Rumiñahui y Mejía, mientras la lluvia también complica la circulación vehicular en la avenida Simón Bolívar.

A las 17:27, el organismo confirmó la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad y actividad eléctrica en distintos puntos de Pichincha. El reporte corresponde al monitoreo satelital de la Advertencia Meteorológica que permanece activa.

En el valle de Los Chillos, los reportes ciudadanos también alertaron sobre una tormenta eléctrica, granizada y lluvia intensa cerca de las 17:00. En el norte de Quito se registraron precipitaciones de menor intensidad.

Inamhi mantiene activa la advertencia meteorológica 88

El monitoreo del Inamhi identificó el desarrollo de nubosidades con capacidad para provocar lluvias y tormentas eléctricas en varias provincias de la región Interandina.

Entre las zonas señaladas en el reporte inicial constan Carchi, Imbabura, Tungurahua, Cañar y Azuay. El organismo también informó sobre lluvias moderadas en el suroccidente de Guayas.

La actualización de las 17:27 incluyó a Pichincha entre las provincias con precipitaciones de intensidad moderada a fuerte y tormentas eléctricas. Quito, Rumiñahui y Mejía aparecen como los sectores con mayor presencia de estos fenómenos en el reporte.

Mira los pronósticos del Inamhi

#MonitoreoSatelital | Jueves 19/11 (17:27) Se registran lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, en varios sectores de la provincia de #Pichincha, principalmente en #Rumiñahui, #Mejía y #Quito.

Advertencia N.º 88 ACTIVA 🌧️⛈️ pic.twitter.com/NyCIGiTySu — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 19, 2026

Lluvia dificulta la circulación en la avenida Simón Bolívar

Las precipitaciones también afectan la movilidad en Quito. La lluvia cayó sobre la avenida Simón Bolívar, una de las principales vías de conexión de la capital.

Ante estas condiciones, las autoridades de tránsito difundieron un llamado preventivo para que los conductores respeten los límites de velocidad y mantengan una distancia adecuada entre vehículos.

La presencia de agua sobre la calzada y la reducción de visibilidad representan factores que dificultan la conducción durante las precipitaciones. El aviso institucional puso énfasis en la necesidad de mantener precaución mientras persista la lluvia.

Quito se pone a prueba en las lluvias

Granizada y tormentas eléctricas en el valle de Los Chillos

En el valle de Los Chillos, los reportes de la tarde señalaron una tormenta eléctrica acompañada de granizo y lluvia intensa. La alerta ciudadana se difundió alrededor de las 17:00 de este jueves.

El fenómeno también coincide con las condiciones meteorológicas que el Inamhi reportó para Rumiñahui, uno de los cantones de Pichincha incluidos en su actualización.

En el norte de Quito, las precipitaciones fueron de menor intensidad, según la información disponible. Las condiciones variaron entre sectores de la capital y los valles durante la tarde.

⚠️ Quito, 17:30: la tormenta toma fuerza



La actividad eléctrica a menos de 10 km del centro casi se triplicó en el último cuarto de hora.

La tormenta está encima de Quito, con actividad eléctrica a unos 3 km del centro.

🧊 En la Sierra, tormentas así pueden traer granizo.

Se… pic.twitter.com/uVvRlaP5kT — Amaru (@amarualertas) November 19, 2026

Preguntas sobre la lluvia

❓ ¿Qué zonas de Quito y Pichincha registraron lluvias intensas y tormentas eléctricas el jueves 19 de noviembre de 2026?

El Inamhi reportó lluvias de moderada a fuerte intensidad y tormentas eléctricas en Quito, Rumiñahui y Mejía, en la provincia de Pichincha.

Contexto: El reporte del organismo corresponde a las 17:27 del jueves 19 de noviembre y señala que las precipitaciones afectaron varios sectores de estos territorios.

❓ ¿Qué informó el Inamhi sobre las condiciones climáticas en Ecuador durante la tarde del 19 de noviembre?

El Inamhi identificó nubosidad con potencial para provocar lluvias y tormentas eléctricas en varias provincias de la región Interandina.

Contexto: El monitoreo satelital de las 15:30 señaló a Carchi, Imbabura, Tungurahua, Cañar y Azuay. También reportó lluvias moderadas en el suroccidente de Guayas.

❓ ¿Qué advertencia meteorológica permanece activa por las lluvias y tormentas eléctricas?

La Advertencia Meteorológica N.º 88 del Inamhi permanece activa.

Contexto: El organismo actualizó sus reportes satelitales durante la tarde del jueves 19 de noviembre, con información sobre el desarrollo de nubosidades y las precipitaciones en distintas provincias del país.

❓ ¿Qué ocurrió en el valle de Los Chillos durante la tarde del jueves?

El valle de Los Chillos registró una tormenta eléctrica, granizada y lluvia intensa cerca de las 17:00.

Contexto: Los reportes ciudadanos alertaron sobre estas condiciones meteorológicas en el sector. El cantón Rumiñahui también aparece entre las zonas de Pichincha con lluvias de moderada a fuerte intensidad en el informe del Inamhi.

❓ ¿Cómo fueron las lluvias en el norte de Quito?

En el norte de Quito también se registraron precipitaciones, pero con menor intensidad que en otros sectores de la capital.

Contexto: La información disponible señala diferencias en la intensidad de las lluvias entre las distintas zonas de Quito durante la tarde del 19 de noviembre.

❓ ¿Qué avenida de Quito registró lluvias que afectaron la circulación vehicular?

La avenida Simón Bolívar registró lluvias durante la tarde del jueves 19 de noviembre.

Contexto: Las autoridades difundieron un aviso preventivo para los conductores debido a las condiciones de la calzada y la reducción de visibilidad durante las precipitaciones.

❓ ¿Qué medidas preventivas solicitaron las autoridades a los conductores durante la lluvia en Quito?

Las autoridades solicitaron respetar los límites de velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos.

Contexto: El llamado se difundió ante las lluvias en la avenida Simón Bolívar. La presencia de agua sobre la calzada y la menor visibilidad dificultan la circulación vehicular.

❓ ¿Qué provincias de la región Interandina recibieron alertas por lluvias y tormentas eléctricas?

El reporte inicial del Inamhi identificó a Carchi, Imbabura, Tungurahua, Cañar y Azuay entre las provincias con condiciones favorables para lluvias y tormentas eléctricas.

Contexto: El monitoreo satelital de las 15:30 del jueves 19 de noviembre detectó el desarrollo de nubosidades en estas zonas.

❓ ¿En qué otras zonas de Ecuador se registraron precipitaciones fuera de la región Interandina?

El Inamhi reportó lluvias moderadas en el suroccidente de la provincia de Guayas.

Contexto: Este reporte formó parte del monitoreo satelital difundido durante la tarde, que también identificó precipitaciones en varias provincias de la Sierra.

❓ ¿Qué se conoce sobre la evolución de las lluvias en Quito y Pichincha durante el 19 de noviembre?

El Inamhi confirmó lluvias de moderada a fuerte intensidad y tormentas eléctricas en varios sectores de Pichincha, con la Advertencia Meteorológica N.º 88 activa.

Contexto: La actualización de las 17:27 identificó principalmente a Quito, Rumiñahui y Mejía. La información proporcionada no establece una hora de finalización de las precipitaciones ni un pronóstico de cuándo concluirán las condiciones meteorológicas.

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