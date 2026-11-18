Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El clima en Quito tendrá variaciones durante este miércoles 18 de noviembre de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió un nuevo pronóstico para la capital y otros sectores de Pichincha, con previsiones para la mañana, la tarde y la noche. El reporte también incluye una advertencia relacionada con las condiciones de radiación solar.

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¿Cómo estará el clima en Quito este miércoles 18 de noviembre?

La mañana en Quito tendrá cielo parcialmente nublado. Para esta jornada, el Inamhi prevé una temperatura máxima de entre 23 y 26 grados Celsius.

Durante la tarde, el panorama cambiará con lluvias y chubascos, acompañados de tormentas y probable caída de granizo. Estas condiciones podrían marcar la segunda parte de la jornada en la capital.

El pronóstico comprende el período entre las 07:00 y las 19:00 de este miércoles.

¿Qué temperatura tendrá Quito durante la noche?

Para la noche del miércoles, el Inamhi anticipa lluvias y chubascos con tormentas en Quito. La temperatura mínima estará entre 9 y 12 grados Celsius.

En cambio, durante la madrugada del jueves 19 de noviembre, el cielo tendrá condiciones parcialmente nubladas.

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¿Qué pasará con el clima en otros sectores de Pichincha?

El pronóstico también contempla precipitaciones en otros cantones de la provincia. Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Mejía y Rumiñahui tendrán lluvias y tormentas.

En Pedro Moncayo se prevén lluvias, mientras que Cayambe tendrá precipitaciones de menor intensidad, según la información gráfica del Inamhi.

Las temperaturas máximas también variarán según el sector. Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado registrarán entre 30 y 32 grados Celsius, mientras que Mejía tendrá entre 21 y 23 grados.

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Quito tendrá radiación ultravioleta muy alta

El reporte del Inamhi también ubica a Quito en el nivel muy alto de radiación ultravioleta (UV) para este miércoles 18 de noviembre.

Este índice requiere precaución frente a la exposición solar durante la jornada. El pronóstico meteorológico incluye esta advertencia junto con las previsiones de lluvia y temperatura para la capital.

Clima en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo estará el clima en Quito este miércoles 18 de noviembre de 2026? Quito tendrá una mañana parcialmente nublada, con una temperatura máxima de entre 23 y 26 grados Celsius. Durante la tarde se esperan lluvias, chubascos, tormentas y probable caída de granizo.

Contexto: El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) comprende el período entre las 07:00 y las 19:00 de este miércoles. ❓ ¿A qué hora lloverá en Quito este miércoles 18 de noviembre? El Inamhi prevé lluvias y chubascos durante la tarde, acompañados de tormentas y probable caída de granizo.

Contexto: La mañana tendrá cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones podrían marcar la segunda parte de la jornada en la capital. ❓ ¿Qué temperatura máxima tendrá Quito este miércoles? La temperatura máxima en Quito estará entre 23 y 26 grados Celsius.

Contexto: Este rango corresponde al pronóstico diurno del Inamhi para el miércoles 18 de noviembre, cuando también se esperan lluvias durante la tarde. ❓ ¿Cómo estará el clima en Quito durante la noche del miércoles? Durante la noche se esperan lluvias, chubascos y tormentas, con temperaturas mínimas de entre 9 y 12 grados Celsius.

Contexto: Para la madrugada del jueves 19 de noviembre, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado. ❓ ¿En qué cantones de Pichincha se esperan lluvias y tormentas este miércoles? Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Mejía y Rumiñahui tendrán lluvias y tormentas.

Contexto: El pronóstico gráfico del Inamhi también contempla lluvias en Pedro Moncayo y precipitaciones de menor intensidad en Cayambe.

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