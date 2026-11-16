Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anticipa una semana con condiciones climáticas variables en Ecuador. Entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre de 2026, varias regiones registrarán lluvias intermitentes, chubascos y cambios en la nubosidad. Además, el organismo advierte sobre niveles altos y extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV), especialmente en el callejón interandino.

El pronóstico contempla diferentes escenarios según la región. Mientras la Costa podría experimentar una disminución temporal de las precipitaciones al inicio de la semana, la Sierra tendrá episodios de lluvia y momentos de mayor exposición a la radiación solar. En la Amazonía, las precipitaciones y las variaciones de nubosidad marcarán las condiciones durante los próximos días. Quito también tendrá una semana con lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados Celsius.

La Costa tendrá una pausa en las lluvias antes de una posible reactivación

Las provincias del Litoral mantendrán condiciones de inestabilidad atmosférica durante esta semana. El pronóstico contempla chubascos, tormentas eléctricas y abundante nubosidad en Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Santa Elena y El Oro.

Sin embargo, las precipitaciones no tendrán la misma intensidad todos los días. El Inamhi prevé una reducción de las lluvias entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre. Esta disminución será temporal, pues el panorama podría cambiar a partir de la mitad de la semana.

Entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, las condiciones atmosféricas podrían favorecer una nueva reactivación de las precipitaciones en el Litoral. De esta manera, la región alternará jornadas con menor presencia de lluvias y otros periodos con chubascos y tormentas eléctricas.

En Galápagos también se incluye el seguimiento de las condiciones climáticas dentro del pronóstico semanal.

Por su parte, la Amazonía tendrá precipitaciones y cambios en la cobertura nubosa a lo largo de los días. El comportamiento del clima variará durante la semana, con alternancia entre periodos de nubosidad y lluvias.

La Sierra tendrá lluvias y niveles elevados de radiación UV

En la región Interandina, el Inamhi anticipa chubascos, lloviznas y precipitaciones intermitentes. Estas condiciones podrían presentarse en ciudades como Quito, Latacunga, Cuenca, Ibarra y Ambato.

Las temperaturas en esta región se ubicarán entre los 9 y 21 grados Celsius. Sin embargo, además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre periodos de radiación ultravioleta alta y extremadamente alta en el callejón interandino.

Pichincha y Loja figuran entre las provincias donde se esperan niveles elevados de radiación UV. Por ello, el comportamiento del clima durante la semana combinará episodios de precipitaciones con momentos de mayor exposición a la radiación solar.

En Quito, el pronóstico contempla lluvias desde el lunes 16 de noviembre y condiciones lluviosas durante buena parte de la semana. Las temperaturas mínimas estarán entre los 9 y 12 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre los 17 y 20 grados.

El pronóstico para Quito muestra que las precipitaciones acompañarán a la capital desde el inicio de la semana. El miércoles y viernes destacan por las condiciones lluviosas, mientras que el jueves tendrá temperaturas máximas de 17 grados Celsius.

En conjunto, el panorama del 16 al 22 de noviembre estará marcado por la variabilidad climática en las regiones del país, con lluvias intermitentes, tormentas eléctricas en sectores del Litoral y niveles elevados de radiación UV en la Sierra.

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