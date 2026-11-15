Balance de las lluvias en la Costa y Galápagos este 15 de noviembre de 2026

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las lluvias registradas entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y otras emergencias en la Costa y Galápagos.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 16 cuerpos hídricos desbordados en cuatro provincias, mientras varias localidades mantienen afectaciones.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó 16 ríos y esteros desbordados en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Manabí, según su reporte con corte a las 07:00 del domingo 15 de noviembre.
Guayas concentra ocho desbordamientos, seguido de Los Ríos con cuatro, Santa Elena con tres y Manabí con uno.
Además, otros 10 cuerpos hídricos presentan una tendencia al incremento de sus niveles en Guayas y Los Ríos.
En Milagro, más del 80% de la zona urbana quedó inundada. Las lluvias dejaron más de 200 personas damnificadas y obligaron a realizar rescates de habitantes y mascotas.
El COE Nacional reportó 283 personas alojadas temporalmente en dos instituciones educativas.
En Guayaquil, las precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y cortes de electricidad en varios sectores, según el reporte de medios locales.
🚨 #Alerta | Aumenta el caudal de las escorrentías en la parte alta de la isla Santa Cruz, #Galápagos. La comunidad permanece alerta ante el riesgo de nuevas inundaciones. Varios tramos de la carretera hacia Puerto Ayora presentan afectaciones, lo que dificulta la circulación vehicular.— diegoanazco (@diegoanazco1) November 15, 2026
En Santa Cruz, 60 personas fueron evacuadas y 850 familias recibieron asistencia. En San Cristóbal, el agua superó las rodillas de los pobladores y se registraron interrupciones eléctricas.
Conoce cómo se desarrolló la emergencia y qué medidas se tomaron en la isla en este reporte sobre Galápagos.
#MonitoreoSatelital | Domingo 15/nov (17h50) | Se presentan lluvias de intensidad moderada y puntualmente fuerte en #Esmeraldas #Manabí y estribación de cordillera occidental. Se prevé que las condiciones se mantengan y propaguen a otros sectores durante las próximas horas. 🌧️ https://t.co/kwJ6hDrSXF— INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 15, 2026
Según el último pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se registran lluvias de intensidad moderada y, en algunos puntos, fuertes en Esmeraldas, Manabí y las estribaciones de la cordillera occidental.
Se prevé que las precipitaciones continúen y se extiendan a otros sectores durante las próximas horas.
Revisa qué localidades tendrán lluvias fuertes y cuáles registrarán precipitaciones moderadas en esta previsión meteorológica.