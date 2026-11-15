Balance de las lluvias en la Costa y Galápagos este 15 de noviembre de 2026

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Las lluvias registradas entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y otras emergencias en la Costa y Galápagos.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 16 cuerpos hídricos desbordados en cuatro provincias, mientras varias localidades mantienen afectaciones.

¿Cuántos ríos se desbordaron por las lluvias?

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó 16 ríos y esteros desbordados en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Manabí, según su reporte con corte a las 07:00 del domingo 15 de noviembre.

Guayas concentra ocho desbordamientos, seguido de Los Ríos con cuatro, Santa Elena con tres y Manabí con uno.

Además, otros 10 cuerpos hídricos presentan una tendencia al incremento de sus niveles en Guayas y Los Ríos.

Milagro y Guayaquil concentran emergencias

En Milagro, más del 80% de la zona urbana quedó inundada. Las lluvias dejaron más de 200 personas damnificadas y obligaron a realizar rescates de habitantes y mascotas.

El COE Nacional reportó 283 personas alojadas temporalmente en dos instituciones educativas.

En Guayaquil, las precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y cortes de electricidad en varios sectores, según el reporte de medios locales.

¿Qué ocurrió en Galápagos?

🚨 #Alerta | Aumenta el caudal de las escorrentías en la parte alta de la isla Santa Cruz, #Galápagos. La comunidad permanece alerta ante el riesgo de nuevas inundaciones. Varios tramos de la carretera hacia Puerto Ayora presentan afectaciones, lo que dificulta la circulación vehicular. — diegoanazco (@diegoanazco1) November 15, 2026

En Santa Cruz, 60 personas fueron evacuadas y 850 familias recibieron asistencia. En San Cristóbal, el agua superó las rodillas de los pobladores y se registraron interrupciones eléctricas.

Conoce cómo se desarrolló la emergencia y qué medidas se tomaron en la isla en este reporte sobre Galápagos.

#MonitoreoSatelital | Domingo 15/nov (17h50) | Se presentan lluvias de intensidad moderada y puntualmente fuerte en #Esmeraldas #Manabí y estribación de cordillera occidental. Se prevé que las condiciones se mantengan y propaguen a otros sectores durante las próximas horas. 🌧️ https://t.co/kwJ6hDrSXF — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 15, 2026

Según el último pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se registran lluvias de intensidad moderada y, en algunos puntos, fuertes en Esmeraldas, Manabí y las estribaciones de la cordillera occidental.

Se prevé que las precipitaciones continúen y se extiendan a otros sectores durante las próximas horas.

Revisa qué localidades tendrán lluvias fuertes y cuáles registrarán precipitaciones moderadas en esta previsión meteorológica.

Te recomendamos: