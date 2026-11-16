El Niño deja 14 fallecidos y más de 77 000 afectados en Ecuador desde agosto

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Las lluvias relacionadas con el fenómeno de El Niño dejan 14 personas fallecidas y 77 510 perjudicadas en Ecuador desde el 29 de agosto de 2026. Ese día, las autoridades declararon la alerta roja nacional ante los efectos de este fenómeno climático, que altera los patrones de lluvia y provoca precipitaciones intensas en distintas zonas del país.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó este lunes 16 de noviembre que las consecuencias de las precipitaciones alcanzan a las 24 provincias del territorio nacional. Desde finales de agosto, el organismo contabiliza 1 533 eventos adversos en 166 municipios. Las cifras también reflejan daños en viviendas, carreteras, puentes y centros de salud, además de miles de personas que necesitan alojamiento temporal.

Las lluvias dejan 14 fallecidos y más de 77 000 personas perjudicadas

La SNGR identificó víctimas mortales en cinco territorios. Los fallecimientos ocurrieron en Azuay y Pichincha, en la región andina; El Oro y Guayas, en la Costa; y la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, ubicado a unos 1 000 kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

El balance oficial distingue dos grupos entre las personas perjudicadas por las precipitaciones. De las 77 510 contabilizadas, 50 018 constan como afectadas y otras 27 492 como damnificadas.

Esmeraldas, provincia costera que limita con Colombia, registra el mayor número de personas perjudicadas. La SNGR contabiliza allí 25 354. Después aparecen Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Manabí, que también figuran entre las provincias con mayor impacto.

Las consecuencias de las lluvias no se limitan a las personas. El reporte registra daños en 21 201 viviendas y la destrucción de otras 94. Además, las precipitaciones han comprometido 29,63 kilómetros de carreteras, 29 puentes y 42 centros de salud.

Más de 1 000 personas permanecen en albergues y refugios

La emergencia también obliga a cientos de familias a buscar alojamiento temporal. Según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 1 020 personas permanecen en diez albergues y refugios habilitados en distintas provincias del país.

Estas cifras forman parte del balance acumulado desde el 29 de agosto, cuando Ecuador declaró la alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño. Desde entonces, las precipitaciones han generado emergencias en todo el territorio, con afectaciones de distinta magnitud en las 24 provincias.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico. Este proceso modifica los patrones de lluvia y provoca condiciones climáticas distintas en varias regiones.

En Ecuador, sus efectos suelen manifestarse con precipitaciones intensas e inundaciones en la región Costa. En cambio, la Sierra suele experimentar períodos prolongados de sequía.

El balance presentado por la SNGR hasta este lunes 16 de noviembre evidencia la magnitud de las consecuencias que las lluvias asociadas a El Niño han dejado en el país desde finales de agosto. Las autoridades contabilizan 14 fallecidos, más de 77 000 personas perjudicadas y daños en infraestructura habitacional, vial y sanitaria.

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