283 personas permanecen en albergues de Guayas por los efectos de El Niño

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El fenómeno de El Niño mantiene bajo atención a varias provincias de Ecuador debido a las fuertes lluvias, inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la red vial.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional informó, el 14 de noviembre de 2026, sobre el despliegue de equipos de respuesta, asistencia humanitaria y servicios médicos para atender a las familias damnificadas.

Según el COE Nacional, el Ministerio de Salud Pública registra 2 491 atenciones médicas y mantiene 181 equipos desplegados en el territorio ecuatoriano.

Las brigadas trabajan en las zonas afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, con servicios de salud, vacunación y prevención de enfermedades.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) adjudicó gratuitamente 55 935 artículos de vestimenta y calzado, 2 863 kilogramos de mascarillas y 126 bultos de ropa al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano para asistir a la población afectada.

🇪🇨 COE NACIONAL | ACCIONES DE RESPUESTA ANTE EL NIÑO El Gobierno Nacional mantiene activos los equipos de respuesta en Guayas y Galápagos, coordinando con los gobiernos locales y las instituciones de emergencia la atención a las familias afectadas por las lluvias. 📍 GUAYAS ✅ En Milagro, 26 familias (72 personas) permanecen acogidas en el alojamiento temporal de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. ✅ En Balao, 11 familias (43 personas) reciben acogida en un alojamiento temporal. ✅ Se mantienen las acciones de monitoreo, asistencia humanitaria y atención de emergencias en los sectores afectados. 📍 GALÁPAGOS ✅ En Santa Cruz permanecen activos tres alojamientos temporales, que acogen a 17 familias (56 personas). ✅ Continúa la coordinación interinstitucional para atender a las familias afectadas y recuperar las condiciones de normalidad. 🌧️ PREVENCIÓN | GUAYAQUIL Y MILAGRO Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la madrugada, recomendamos evitar zonas inundadas, mantenerse alejados de canales y esteros, y seguir la información de los canales oficiales. Nuestra prioridad es proteger la vida y acompañar a las familias afectadas. Seguimos trabajando de manera articulada, porque ante una emergencia la respuesta debe ser conjunta y oportuna. #JuntosAnteElNiño — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) November 15, 2026

Guayas registra inundaciones y familias en albergues

Las inundaciones en Guayas obligaron a habilitar alojamientos temporales en el cantón Milagro. Las unidades educativas Teniente Hugo Ortiz y 17 de Septiembre reciben a familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las precipitaciones.

El COE Nacional detalló que 41 familias, integradas por 113 personas, permanecen en el primer establecimiento. En la segunda unidad educativa están albergadas 170 personas de 39 familias. En total, ambos espacios acogen a 283 personas pertenecientes a 80 familias.

Los equipos de emergencia también movilizaron 500 kits de primera respuesta humanitaria para atender a familias de San Miguel. En Santa Genara, cantón Balzar, se brindó apoyo a 200 familias, mientras continúan las intervenciones en sectores afectados de Guayaquil.

Galápagos enfrenta crecidas y riesgos por inundaciones

Las fuertes lluvias en Galápagos provocaron el incremento del caudal en encañadas y cascadas de la isla Santa Cruz. Ante este escenario, el COE cantonal solicitó la evacuación temporal de familias ubicadas en sectores cercanos a La Cascada y otras zonas de riesgo.

Las Fuerzas Armadas coordinaron el retiro preventivo de personas que permanecían cerca de los bordes del cauce. Paralelamente, las autoridades entregaron kits de aseo a más de 853 familias e instalaron un tanque de 2 500 litros para facilitar el acceso a agua segura en el barrio La Cascada.

Lluvias afectan carreteras en varias provincias

Las emergencias por lluvias en Ecuador también ocasionaron dificultades en la circulación vehicular. En Galápagos se recuperó la transitabilidad de la vía Puerto Ayora–Canal de Itabaca–Baltra, mientras en Chimborazo se habilitó un carril de la vía E35, en el tramo Alausí–Chunchi.

En Manabí continúan los trabajos de retiro de material producto de deslizamientos en la vía E15 San Vicente–Canoa. También se realizan intervenciones en sectores de Rocafuerte, Charapotó y San Clemente.

La asistencia humanitaria incluye 190 kits para familias damnificadas en Baba, Los Ríos; atención a 107 familias en Rioverde, Esmeraldas; y ayuda a 33 familias afectadas por las lluvias en Puerto López, Manabí.

El COE Nacional mantiene el monitoreo de las emergencias y recomienda consultar los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) antes de desplazarse por carreteras o permanecer en zonas expuestas a inundaciones, crecidas de ríos y movimientos en masa.

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