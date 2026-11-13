Siete ríos y esteros están desbordados en la provincia del Guayas

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 12 cuerpos hídricos desbordados en tres provincias de Ecuador. El balance corresponde al viernes 13 de noviembre de 2026, con corte a las 19:20. Guayas concentra la mayor cantidad de eventos, con siete; Los Ríos registra dos y Santa Elena, tres.

El cantón Milagro, en Guayas, presenta tres de los desbordamientos incluidos en el informe. La entidad identifica al río Milagro, el estero San Miguel y el río Venecia entre los cuerpos hídricos que superaron sus cauces.

Guayas concentra siete desbordamientos

En la provincia del Guayas, los reportes abarcan sectores de los cantones Daule, Balzar y Milagro. En Daule, específicamente en la parroquia Laurel, la Secretaría identifica tres puntos: el estero El Cañal, en el sector El Laurel; el río Pula, en varios sectores; y el río Jaboncillo, también en varios sectores.

El cantón Balzar registra otro desbordamiento. El organismo ubica el evento en la cabecera cantonal y en San Juan del Cerrito, donde el estero San Juan figura entre los cuerpos hídricos afectados.

Milagro reúne los tres casos restantes de la provincia. El río Milagro presenta un desbordamiento en el sector Ernesto Seminario y otros puntos. El estero San Miguel también consta en varios sectores de la cabecera cantonal.

El tercer caso corresponde al río Venecia, en la parroquia Roberto Astudillo, cuya cabecera se ubica en el cruce de Venecia. La entidad incluye varios sectores dentro de esta zona.

🚨 #DESBORDAMIENTOSCUERPOSHÍDRICOS | Al corte de las 19H20, se registran 12 cuerpos hídricos desbordados en Guayas (7), Los Ríos (2) y Santa Elena (3).



De ese total, tres corresponden al cantón Milagro: río Milagro, estero San Miguel y río Venecia. pic.twitter.com/nhgy7hOGJI — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 14, 2026

Los Ríos reporta dos cuerpos hídricos desbordados

En Los Ríos, el informe identifica dos eventos. El primero corresponde al río Chilintomo, en Babahoyo, dentro de la parroquia Febres Cordero. El reporte menciona el sector Las Juntas, cuya cabecera se ubica en Mata de Cacao, además de Las Cañitas.

El segundo desbordamiento corresponde al estero Las Trancas, en el cantón Ventanas. La Secretaría detalla como puntos de referencia la parroquia Chacarita y el recinto La Industria.

Santa Elena registra tres desbordamientos

La provincia de Santa Elena completa el balance con tres cuerpos hídricos. Los tres casos corresponden a la parroquia Colonche.

El río California presenta un desbordamiento que abarca la comuna La Ponga, Febres Cordero y Loma Alta. En la comuna Salanguillo, el organismo identifica al río Salanguillo. El tercer punto corresponde al río Javita, en las comunas Ceibitos y San Marcos.

Balance nacional al corte de las 19:20

El reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabiliza 12 desbordamientos en Guayas, Los Ríos y Santa Elena. La distribución provincial muestra una mayor concentración en Guayas, con siete eventos, seguida de Santa Elena, con tres, y Los Ríos, con dos.

Los datos corresponden al corte de las 19:20 del viernes 13 de noviembre. El balance incluye los nombres de los ríos y esteros, así como las parroquias, comunas, recintos y sectores donde la entidad identifica cada desbordamiento.

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