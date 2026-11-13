Lluvias provocan inundaciones en Daule y complican la circulación en la vía a Guayaquil

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias que cayeron la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones en varios sectores de Daule, en la provincia del Guayas. La acumulación de agua afectó calles, urbanizaciones y establecimientos comerciales, mientras ciudadanos reportaron dificultades para movilizarse por la vía a Daule.

Uno de los puntos afectados corresponde al sector de La Aurora. En los alrededores del Parque Comercial California, el agua cubrió parte de las vías y complicó el desplazamiento de vehículos y peatones.

La situación también alcanzó al centro comercial El Dorado, donde la lluvia provocó acumulación de agua dentro del establecimiento. Los reportes ciudadanos ubicaron este episodio alrededor de las 18:00.

Se registran lluvias de fuerte intensidad en distintos sectores de Guayas. Desde el ECU 911 Samborondón se mantiene el monitoreo permanente mediante videovigilancia. Se recomienda conducir con precaución, evitar zonas anegadas y reportar cualquier emergencia al 9-1-1. https://t.co/hEsFNqV4HA — ECU 911 (@ECU911_) November 13, 2026

La Joya registra ingreso de agua a viviendas

En la urbanización La Joya, los habitantes reportaron inundaciones en la etapa La Perla. La acumulación de agua en las calles llegó hasta los accesos de las viviendas y, según los reportes, el líquido comenzó a ingresar a algunas casas.

Las imágenes y testimonios difundidos desde el sector muestran calles cubiertas de agua, con dificultades para el tránsito de automotores. La situación generó preocupación entre los residentes por el avance de las inundaciones hacia las zonas habitadas.

🌧️ Debido a las lluvias registradas en la ciudad, se reporta acumulación de agua en la Vía a Daule y Gastón Thoret Jager, frente a Papelesa.



Se recomienda a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución al transitar por este sector.#CiudadDeTodos — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 13, 2026

Otro punto afectado corresponde al ingreso a La Florida, sobre la vía a Daule. En ese tramo, el agua cubrió la calzada y redujo el espacio disponible para la circulación vehicular.

La lluvia también afecta a varios sectores de Guayaquil

Las precipitaciones no se limitaron a Daule. En Guayaquil, ciudadanos reportaron lluvias intensas y actividad eléctrica en distintos puntos de la ciudad.

Entre los sectores mencionados constan Juan Montalvo, Sauces 6, Sauces 8 y la entrada de la 8. También hubo reportes de acumulación de agua en la vía a Daule, a la altura del ingreso a La Florida.

En el sector de la vía a Daule, cerca del kilómetro 12,5, habitantes describieron una tormenta eléctrica con fuertes truenos. Otros reportes ciudadanos señalaron dificultades de visibilidad por la intensidad de la lluvia y cortes intermitentes de energía eléctrica en La Aurora.

Comercios y vías enfrentan los efectos de las precipitaciones

En uno de los centros comerciales de La Aurora, trabajadores de limpieza y propietarios de locales retiraron el agua acumulada en las instalaciones para mantener despejadas las áreas de circulación de clientes y empleados.

Las inundaciones también afectaron la movilidad en los alrededores de los establecimientos y urbanizaciones. La acumulación de agua en las calzadas complicó los desplazamientos durante la tarde y noche del viernes.

Los reportes describen una jornada de precipitaciones intensas en el corredor entre Guayaquil y Daule, con afectaciones tanto en espacios comerciales como en zonas residenciales. Las condiciones meteorológicas también incluyeron actividad eléctrica, según los testimonios difundidos desde distintos sectores.

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