Familias de Baba cobrarán el Bono de Contingencia por inundaciones

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Un grupo de 1 034 familias damnificadas por el desbordamiento de ríos e inundaciones recientes en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, accederá al cobro del Bono de Contingencia. La asignación representa una inversión social de 314 325 dólares destinada a cubrir necesidades inmediatas de subsistencia ante los estragos causados por las fuertes precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. Cada hogar calificado recibirá un aporte económico directo de 303,99 dólares por una sola ocasión.

Puntos y requisitos para cobrar el Bono de Contingencia

Las personas beneficiarias podrán realizar el cobro presentando únicamente la cédula de identidad original en cualquier ventanilla o agencia a escala nacional de BanEcuador y de Banco del Pacífico. Asimismo, para agilizar la atención de los usuarios y resolver trámites pendientes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) instalará este martes 10 de noviembre un balcón de servicios temporal junto a las dependencias de BanEcuador en Baba, situadas en la avenida Guayaquil y calle Sucre.

Monto y criterios del auxilio emergente

El subsidio consiste en una transferencia monetaria extraordinaria concebida para núcleos familiares que sufrieron pérdidas por desastres naturales o eventos de origen antrópico. La cuantía económica equivale con exactitud al 50% del costo de la canasta familiar vital, valor que se calcula tomando como referencia la fecha en la cual se produjo la emergencia. Este recurso no es de cobro mensual, sino que se entrega de manera puntual y definitiva a los hogares que pasaron la validación de los censos de afectación.

Balance de transferencias en Los Ríos

En el territorio provincial de Los Ríos, los registros oficiales contabilizan 1 139 transferencias emergentes autorizadas entre el 29 de agosto y el 8 de noviembre. Este despliegue requirió un presupuesto que supera los 346 000 dólares para socorrer a familias golpeadas por el aumento de caudales y anegaciones continuas en diferentes localidades fluviales. La coordinación técnica de los listados se mantiene activa con los comités de operaciones de emergencia (COE) cantonales y provinciales.

Cobertura nacional ante eventos climáticos

En el balance global correspondiente al mismo periodo evaluado (del 29 de agosto al 8 de noviembre), el Estado ha habilitado 7 477 transferencias a escala nacional. Este volumen de ayuda humanitaria requirió un desembolso superior a los 2,5 millones de dólares para asistir a las poblaciones más vulnerables frente a emergencias climáticas.

Las acciones operativas en territorio se ejecutan de manera articulada junto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para garantizar el seguimiento integral de los damnificados que acceden al Bono de Contingencia.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Quiénes pueden cobrar el Bono de Contingencia en el cantón Baba?

Las 1 034 familias damnificadas por las inundaciones que constan en los registros oficiales de la emergencia.

En el marco de Puntos y requisitos para cobrar el Bono de Contingencia, la ayuda económica está dirigida a los hogares que sufrieron afectaciones por el desbordamiento de los afluentes en la zona. Cada núcleo familiar validado accederá a una transferencia directa de 303,99 dólares entregada por una sola ocasión.

❓ ¿Qué documento se necesita y en qué bancos se retira la ayuda económica?

Se requiere únicamente la cédula de identidad y se cobra en las agencias de BanEcuador o Banco del Pacífico.

Según se detalla en Puntos y requisitos para cobrar el Bono de Contingencia, los beneficiarios no necesitan intermediarios para acceder al dinero en ventanilla. Además, este martes 10 de noviembre funcionará un balcón de servicios en Baba, en la intersección de la avenida Guayaquil y calle Sucre.

❓ ¿Cómo se calcula el valor del subsidio para familias damnificadas?

Corresponde exactamente al 50% del valor de la canasta familiar vital fijado a la fecha del desastre.

El apartado Monto y criterios del auxilio emergente señala que esta transferencia extraordinaria busca aliviar las pérdidas materiales inmediatas provocadas por fenómenos naturales o eventos antrópicos. Para la emergencia de Baba, el monto total asignado por el Estado asciende a 314 325 dólares.

❓ ¿Cuántos auxilios económicos se han pagado en la provincia de Los Ríos?

Se han habilitado 1 139 bonos entre el 29 de agosto y el 8 de noviembre, superando los 346 000 dólares.

De acuerdo con el Balance de transferencias en Los Ríos, las inundaciones y el desbordamiento de los ríos motivaron la activación de censos en varias localidades. La entrega de estos recursos se gestiona en coordinación directa con los comités de operaciones de emergencia provinciales y cantonales.

❓ ¿A cuánto asciende el presupuesto entregado a escala nacional por la época lluviosa?

Supera los 2,5 millones de dólares para un total de 7 477 transferencias en distintas provincias del país.

Bajo la sección Cobertura nacional ante eventos climáticos, los datos oficiales registran la atención a miles de personas afectadas por eventos adversos entre agosto y noviembre. Las acciones se coordinan conjuntamente con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para monitorear a los damnificados por las lluvias.

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