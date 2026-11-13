Lluvias inundan Guayaquil y provocan congestión en la vía a Daule y la Perimetral

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias que cayeron la noche de este viernes 13 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones y complicaron la movilidad en varios sectores de Guayaquil. La acumulación de agua afectó vías principales como la avenida Juan Tanca Marengo, la vía a Daule y la avenida Perimetral. También hubo reportes de agua dentro de viviendas y establecimientos.

Uno de los puntos críticos corresponde a la avenida Juan Tanca Marengo, a la altura del Colegio Americano, donde la lluvia dejó acumulaciones de agua sobre la calzada. La situación también afectó la vía a Daule, especialmente en el kilómetro 7, cerca de Servientrega, y en el kilómetro 8,5, donde el ECU 911 reportó congestión vehicular.

Inundaciones complican el tránsito en la vía a Daule

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registraron una alta concentración de vehículos en el kilómetro 8,5 de la vía a Daule. La entidad atribuyó las dificultades de circulación a las precipitaciones y al agua acumulada sobre la calzada.

Otro punto con problemas corresponde al viaducto de La Prosperina, en el norte de Guayaquil. Allí, la lluvia cubrió parte de la vía y complicó el paso de los automotores.

En el sector del Canal de la Muerte, entre Mucho Lote y Las Orquídeas, ciudadanos reportaron un nivel elevado de agua. Los testimonios en redes sociales también describieron acumulación de agua en los alrededores del canal.

Solicitamos a la ciudadanía evitar circular por:



📍 Vía a Daule



📍 Av. Juan Tanca Marengo, a la altura del Colegio Americano.



Tomar vías alternas, se registra acumulación de agua en ambos sectores.



Manténgase informado por canales oficiales. pic.twitter.com/zk4YixYuvD — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) November 14, 2026

La Perimetral y La Ladrillera también registran afectaciones

La avenida Perimetral presentó inundaciones en el acceso al túnel. Los reportes ciudadanos describieron un nivel de agua que cubrió parte de varios vehículos y alcanzó una altura considerable en ese tramo.

En el kilómetro 25 de la misma avenida, en sentido norte-sur, el ECU 911 reportó alta congestión vehicular. La entidad mantiene el monitoreo de las condiciones mediante su sistema de videovigilancia.

En el noroeste de Guayaquil, habitantes de La Ladrillera reportaron calles y viviendas inundadas. La acumulación de agua también afectó sectores residenciales, donde los vecinos alertaron sobre el ingreso de líquido a sus casas.

#Guayaquil | Debido a las fuertes lluvias, se registra alta congestión vehicular en el km 25 de la vía Perimetral, sentido norte-sur.



Desde el #ECU911 Samborondón se monitorea la situación mediante videovigilancia. Se recomienda conducir con precaución y mantener la distancia. pic.twitter.com/aplikSw5m9 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 13, 2026

Guayaquil activa alojamientos temporales para familias afectadas

Ante las emergencias relacionadas con las lluvias, el Municipio de Guayaquil mantiene activos cuatro espacios de alojamiento temporal para recibir a familias afectadas. Los puntos habilitados corresponden al CAMI Pascuales, CAMI PRO 29 y Oriente, CAMI Fertisa y el Polifuncional Zumar.

La coordinación entre las entidades municipales contempla la atención de las novedades que surjan durante la emergencia. Por su parte, el ECU 911 continúa el monitoreo de las zonas con acumulación de agua y congestión para coordinar la respuesta de las instituciones.

Las precipitaciones también estuvieron acompañadas de actividad eléctrica. Durante la noche, los reportes ciudadanos describieron lluvias fuertes en distintos sectores de la ciudad y sus alrededores.

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