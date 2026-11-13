Desbordamiento de zanja en Las Orquídeas genera alarma durante intensa lluvia en Guayaquil

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La intensa lluvia que cae durante más de una hora y media sobre algunos sectores de Guayaquil la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 volvió a encender las alertas en el sector de Las Orquídeas, donde se reportó el desbordamiento de la zanja que atraviesa esa zona del norte de la ciudad.

La situación generó preocupación entre los moradores, quienes observaron el incremento del caudal mientras continuaban las precipitaciones.

Autoridades advierten sobre riesgos de inundación en Las Orquídeas

El gerente general de Segura EP, Alex Anchundia, informó que las lluvias intensas afectaban simultáneamente a varios sectores de Guayaquil. “En varios puntos de Guayaquil tenemos una lluvia intensa. Pedimos a la población que está en zonas bajas ponerse a buen recaudo”.

El funcionario también alertó sobre la influencia de las mareas en los procesos de evacuación del agua y recomendó extremar precauciones. “Tomemos todas las medidas de precaución”.

Urgente!! Se acaba de desbordar la zanja de Las Orquídeas. https://t.co/4zXK4q1MAR — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) November 13, 2026

Recursos fueron desplegados en Las Orquídeas y otros sectores

Según explicó Anchundia, equipos de respuesta fueron movilizados hacia los sectores considerados vulnerables a inundaciones. “Se han desplegado recursos a las zonas donde hay riesgos de inundación como Las Orquídeas”.

El gerente indicó además que las lluvias no se concentraban únicamente en Guayaquil. “Este evento está ocurriendo en varios cantones de Guayaquil y en varias provincias… precautelemos la vía, no salgamos si no es necesario, hay vías que en estos momentos presentan acumulación de agua y seguirá así por un par de horas, hasta que la marea vuelva a su normalidad”.

Reportan acumulación de agua en varios sectores

En una actualización emitida a las 17:45, las autoridades informaron que se registraban novedades relacionadas con las lluvias en distintos puntos de la ciudad.

Entre los sectores reportados constan:

Avenida Narcisa de Jesús.

Samanes 1, 2, 6 y 7.

Sergio Toral 1.

Florida Norte, calle Eduardo Solá Franco.

Vía Perimetral.

Vía Daule, calle H1 y Callejón 4.

Bastión Popular, bloque 8.

Alborada XIII etapa.

Pascuales.

Chunchi y La Joya de los Sachas.

Avenida Manuela Garaycoa de Calderón.

Avenida Teodoro Alvarado Oleas y avenida 1C NE.

Para atender estas novedades fueron desplegados equipos de Emapag EP e Interagua.

Marea alta está prevista para la noche

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), para este 13 de noviembre se registró una bajamar de 0,77 metros a las 16:22 y se prevé una pleamar de 4,13 metros a las 21:54.

Las autoridades informaron que mantendrán el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional ante posibles emergencias derivadas de las lluvias y las condiciones de marea.

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