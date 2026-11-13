Desbordamiento de zanja en Las Orquídeas genera alarma durante intensa lluvia en Guayaquil

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La intensa lluvia que cae durante más de una hora y media sobre algunos sectores de Guayaquil la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 volvió a encender las alertas en el sector de Las Orquídeas, donde se reportó el desbordamiento de la zanja que atraviesa esa zona del norte de la ciudad.
La situación generó preocupación entre los moradores, quienes observaron el incremento del caudal mientras continuaban las precipitaciones.
El gerente general de Segura EP, Alex Anchundia, informó que las lluvias intensas afectaban simultáneamente a varios sectores de Guayaquil. “En varios puntos de Guayaquil tenemos una lluvia intensa. Pedimos a la población que está en zonas bajas ponerse a buen recaudo”.
El funcionario también alertó sobre la influencia de las mareas en los procesos de evacuación del agua y recomendó extremar precauciones. “Tomemos todas las medidas de precaución”.
Urgente!! Se acaba de desbordar la zanja de Las Orquídeas. https://t.co/4zXK4q1MAR— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) November 13, 2026
Según explicó Anchundia, equipos de respuesta fueron movilizados hacia los sectores considerados vulnerables a inundaciones. “Se han desplegado recursos a las zonas donde hay riesgos de inundación como Las Orquídeas”.
El gerente indicó además que las lluvias no se concentraban únicamente en Guayaquil. “Este evento está ocurriendo en varios cantones de Guayaquil y en varias provincias… precautelemos la vía, no salgamos si no es necesario, hay vías que en estos momentos presentan acumulación de agua y seguirá así por un par de horas, hasta que la marea vuelva a su normalidad”.
En una actualización emitida a las 17:45, las autoridades informaron que se registraban novedades relacionadas con las lluvias en distintos puntos de la ciudad.
Entre los sectores reportados constan:
Para atender estas novedades fueron desplegados equipos de Emapag EP e Interagua.
De acuerdo con el pronóstico del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), para este 13 de noviembre se registró una bajamar de 0,77 metros a las 16:22 y se prevé una pleamar de 4,13 metros a las 21:54.
Las autoridades informaron que mantendrán el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional ante posibles emergencias derivadas de las lluvias y las condiciones de marea.