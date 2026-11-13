Choque entre dos buses dejó dos heridos en Guayaquil

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito entre un bus de transporte urbano y un expreso escolar se registró en las calles 20 y Letamendi, en Guayaquil, este viernes 13 de noviembre de 2026. El hecho dejó a dos personas heridas, según informó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

De acuerdo con el reporte, el impacto provocó que uno de los vehículos involucrados rozara la pared de un taller, lo que ocasionó la caída de parte de la estructura.

Dos pasajeros heridos tras siniestro entre bus y expreso

Como consecuencia de la colisión, dos pasajeros del bus de transporte urbano sufrieron afectaciones.

Un hombre presentó lesiones leves y recibió atención prehospitalaria en el sitio por parte del personal de emergencia. Mientras tanto, una mujer sufrió traumatismos en las extremidades inferiores, por lo que fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica.

Bomberos desplegaron unidades de emergencia

Para atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó una unidad de combate y una ambulancia.

La institución señaló que su personal brindó atención oportuna a las personas afectadas tras el choque entre las dos unidades de transporte.

Otro siniestro en Guayaquil

Un segundo siniestro ocurrió la madrugada del viernes 13 de noviembre en la avenida Juan Tanca Marengo, frente al Registro Civil, en el norte de Guayaquil.

Según versión preliminar, un hombre identificado por familiares como Patricio Sánchez, de 65 años, resultó herido luego de que un camión se saliera de la vía y lo impactara mientras esperaba un bus. Posteriormente, el vehículo pesado terminó estrellándose contra las instalaciones de una empresa constructora.

La víctima fue trasladada al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. De acuerdo con información preliminar, el conductor habría abandonado el lugar después del hecho.

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