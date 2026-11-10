Bus impactó contra una volqueta en la vía Durán-Boliche

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito se registró en la vía Durán-Boliche la madrugada de este martes 10 de noviembre de 2026. El hecho movilizó a varias instituciones de respuesta y obligó al cierre parcial de la carretera, en este cantón Durán, provincia del Guayas.

Lo que se conoce del siniestro en la vía Durán-Boliche

El siniestro de tránsito se registró mientras una llovizna caía sobre el cantón Durán, lo que mantenía la húmeda la calzada. Las condiciones climáticas formaban parte del escenario en el momento en que ocurrió el accidente, que movilizó a los organismos de emergencia para atender la situación.

En las imágenes difundidas por el ECU 911 se puede visualizar que el siniestro de tránsito involucró a un bus, que sufrió severos daños en su parte delantera, con afectaciones visibles especialmente en el área próxima al puesto del conductor.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad habría impactado contra la parte posterior de una volqueta que transportaba una carga de arena.

Atención llegó a la vía Durán-Boliche

La alerta fue recibida a las 05:46 a través del ECU 911 y correspondía a una emergencia ocurrida a la altura del peaje de Boliche, en el cantón Durán, provincia del Guayas. Tras la recepción de la alerta, el ECU 911 coordinó la atención con las entidades correspondientes.

Personal de la Prefectura del Guayas, en coordinación con el Peaje de Boliche, fue desplegado en el sitio con tres ambulancias para la atención de las personas afectadas y dos grúas para apoyar las labores operativas.

Policía realiza procedimientos en el lugar

La Policía Nacional movilizó dos patrulleros de tránsito para atender la emergencia. Según la información proporcionada por el ECU 911, los agentes ejecutan los procedimientos correspondientes relacionados con el siniestro.

Además, el Ministerio de Salud Pública brinda soporte telefónico como parte de la respuesta institucional.

Un carril permanece cerrado en vía Durán – Boliche

Las autoridades informaron que, al momento, permanece cerrado un carril de la vía en sentido hacia Durán. Por ello, recomendaron a los conductores circular con precaución y seguir las indicaciones emitidas por los agentes de tránsito presentes en el lugar.

Se mantiene el seguimiento de la emergencia

Hasta el momento, el número de personas heridas continúa por confirmarse y no se han reportado fallecidos.

El ECU 911 Samborondón indicó que mantiene el monitoreo y seguimiento de la emergencia en coordinación con las instituciones de primera respuesta.

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