Tráiler se impacta contra una vivienda en la Perimetral, en Guayaquil

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Un tráiler se impactó contra una vivienda en Guayaquil, en el sector de la bajada de la vía Perimetral hacia el túnel de Flor de Bastión. El hecho corresponde a un siniestro de tránsito que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

El vehículo de carga pesada chocó contra la estructura de un inmueble ubicado junto a la vía. El impacto ocurrió en uno de los accesos que conectan la Perimetral con el sector de Flor de Bastión.

La información inicial identifica al tráiler como el vehículo involucrado y confirma el choque contra una vivienda. Sin embargo, todavía no existen datos suficientes sobre las circunstancias que provocaron el siniestro ni sobre posibles personas afectadas.

El siniestro ocurrió en el acceso al túnel de Flor de Bastión

El choque ocurrió en la bajada de la vía Perimetral, en dirección al túnel de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil.

Este tramo conecta sectores residenciales con uno de los corredores viales de la ciudad. Por sus características, el tránsito de vehículos particulares y de transporte pesado forma parte de la circulación habitual del sector.

El impacto de un vehículo de carga contra una vivienda constituye el principal hecho reportado en esta emergencia. Hasta el momento, no existen detalles confirmados sobre los daños estructurales que sufrió el inmueble.

Se desconocen las causas del choque del tráiler

La información disponible tampoco precisa si el conductor perdió el control del vehículo, si existió una falla mecánica o si otro factor provocó el impacto.

No existe un balance confirmado sobre personas heridas o fallecidas. Tampoco constan detalles sobre la identidad del conductor ni sobre las condiciones en las que quedó el tráiler después del choque.

El caso corresponde a un siniestro de tránsito con un vehículo pesado y una vivienda involucrados. Las circunstancias del hecho y la magnitud de los daños requieren confirmación de las autoridades competentes.

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