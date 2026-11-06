Choque en Quitumbe y un vehículo incendiado en la Ruta Viva en Quito

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Dos emergencias se registraron la mañana de este viernes 6 de noviembre en distintos puntos de Quito. Un choque entre dos vehículos en la avenida Morán Valverde, en el sector de Quitumbe, dejó una persona herida. Mientras que en la Ruta Viva, un automóvil se incendió durante la madrugada.

El Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) atendieron los incidentes. En el primer caso, las autoridades investigaron las circunstancias del choque y restringieron temporalmente la circulación. En el segundo, los equipos de emergencia controlaron las llamas y realizaron labores para enfriar el automotor. Ninguno de los dos hechos dejó personas fallecidas.

Choque en la avenida Morán Valverde dejó una persona herida

El primer siniestro ocurrió en la avenida Morán Valverde y Quitumbe Ñan, en el sur de Quito. Dos automóviles chocaron en este punto y una persona resultó herida. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender a la persona afectada.

Según la información preliminar, el conductor de uno de los vehículos habría estado bajo los efectos del alcohol. Las autoridades practicaron una prueba de alcoholemia que dio positivo.

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) también acudió al sitio. Sus agentes recopilaron indicios para esclarecer las circunstancias del choque y determinar cómo ocurrió el siniestro.

La AMT informó que el siniestro obligó a cerrar dos carriles de la avenida Morán Valverde, en el sentido occidente-oriente. La restricción afectó la circulación en el sector de Quitumbe mientras los equipos de emergencia realizaban sus labores.

Los agentes también coordinaron el procedimiento correspondiente y las tareas de limpieza y retiro de los automotores. Posteriormente, la AMT informó que la vía quedó habilitada para el tránsito vehicular.

🚨 #Actualización | ¡Vía habilitada! 📍 Sector: Quitumbe 🛣️ Lugar: av. Morán Valverde y Quitumbe Ñan https://t.co/qXvD28KFlx — AMTQuito (@AMT_Quito) November 6, 2026

Un vehículo se incendió en la Ruta Viva, cerca de Cumbayá

El segundo incidente ocurrió a las 03:28 de este viernes 6 de noviembre en la Ruta Viva, en el sector Yanazarapata, cerca del redondel de Cumbayá, en el oriente de Quito.

El ECU 911 recibió la alerta a través de la línea de emergencias y coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito. Los equipos acudieron al sitio y ejecutaron labores de extinción y enfriamiento hasta controlar el fuego y dejar el vehículo en condiciones seguras.

La emergencia no dejó personas heridas ni fallecidas. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el incendio.

Una vez que los bomberos controlaron las llamas, el automotor quedó bajo responsabilidad de su propietario. El dueño debía coordinar su retiro mediante una plataforma.

La AMT reportó una restricción en el carril derecho de la Ruta Viva, a la altura del kilómetro 1, en el sentido Quito-aeropuerto. La entidad pidió a los conductores circular con precaución mientras se atendía el incidente.

Los dos siniestros movilizaron a los equipos de emergencia durante la madrugada y la mañana de este viernes en diferentes sectores de la capital. Mientras el choque en Quitumbe dejó una persona herida y requirió la intervención del SIAT, el incendio vehicular en Cumbayá terminó sin personas afectadas.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito. 📍 Sector: Cumbayá 🛣️ Dirección: av. Ruta Viva y Km 1 🚫 Cierre: carril derecho 🔀 Sentido: Quito – Aeropuerto ⚠️ Conduce con precaución https://t.co/aZNy6VpKRD — AMTQuito (@AMT_Quito) November 6, 2026

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