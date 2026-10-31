En Quito, siniestro de tránsito en av. Mariscal Sucre deja tres afectados

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito deja tres personas afectadas en el norte de Quito este sábado 31 de octubre de 2026. El hecho ocurrió en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de La Gasca, y obliga a cerrar un carril.

¿Qué informan las instituciones sobre este siniestro de tránsito?

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que tres personas resultaron afectadas. Además, sus paramédicos brindan atención prehospitalaria. Es decir, atienden a los involucrados en el lugar, antes de un posible traslado a una casa de salud.

Hasta ahora, las instituciones no detallan el estado de salud de los afectados. Tampoco precisan si hay heridos de gravedad. Por eso, el balance puede cambiar cuando los equipos de socorro terminen la atención.

¿Cómo está la circulación en el norte de Quito?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reporta un cierre en el carril izquierdo de la avenida Mariscal Sucre, en sentido sur-norte. El punto exacto es la intersección de la Mariscal Sucre con La Gasca. Por lo tanto, la vía queda parcialmente habilitada en ese sentido.

Un cierre parcial significa que los vehículos siguen circulando por los carriles libres. Sin embargo, la velocidad baja y puede formarse congestión. Asimismo, los conductores deben seguir las indicaciones de los agentes.

La AMT pide reducir la velocidad y conducir con precaución en el sector. Esa recomendación busca evitar otro choque y proteger a quienes trabajan en la atención del siniestro.

¿Qué falta por conocer sobre este siniestro de tránsito?

Por ahora, las fuentes oficiales no informan cuántos vehículos participaron ni cuál fue la causa. Tampoco indican la hora exacta del hecho ni a qué casa de salud, si corresponde, llevan a los afectados. En cambio, sí confirman el lugar, el número de personas afectadas y el cierre del carril.

La Mariscal Sucre es una de las vías principales del norte de Quito. Por eso, la AMT actualiza el estado de la vía en su cuenta de X con la etiqueta #CierreVialQuito. Los conductores pueden consultar esa cuenta antes de salir. Si necesita reportar una emergencia, llame al 911.

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