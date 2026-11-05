Cierran la avenida Amazonas en Quito por operativo policial en el Complejo Judicial Norte

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La avenida Amazonas en el sector Iñaquito, en Quito, se encuentra cerrada por un procedimiento policial tras una alerta de seguridad en las instalaciones del Complejo Judicial Norte, este jueves 5 de noviembre de 2026.

Al momento los servicios judiciales en Complejo Judicial Norte se encuentran suspendidos temporalmente, entre esos se suspendió la audiencia del caso Fernando Villavicencio.

Procedimiento policial obliga a cierre vial en Quito

Por un procedimiento de la Policía Nacional, se implementaron cierres viales en los alrededores del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas. La medida afecta varios puntos estratégicos de circulación, por lo que la AMT recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y tomar rutas alternas.

Los cierres se mantienen en las intersecciones de:

Av. Amazonas y Pereira

Av. Amazonas y NNUU

Av. Amazonas y Gaspar de Villarroel

Av. Gaspar de Villarroel y Jorge Drom

Pereira y Jorge Drom

Se recomienda conducir con precaución y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito en la zona.

Complejo Judicial Norte fue evacuado

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha informó sobre la suspensión temporal de los servicios judiciales en el Complejo Judicial Norte, debido a una alerta de seguridad registrada en los exteriores de sus instalaciones. Se trataría de una maleta abandonada.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron la evacuación del edificio para precautelar la integridad de los funcionarios y usuarios este jueves 5 de noviembre de 2026.

Alerta de seguridad en medio de audiencia del caso Magnicidio FV

La alerta de seguridad se registró en medio de la audiencia del caso Magnicidio FV, en la que se esperaba conocer la resolución sobre el llamamiento a juicio de los procesados por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. La diligencia tuvo que ser interrumpida mientras se daba lectura a la resolución judicial.

Alerta en Complejo Judicial Norte

El pasado 25 de junio de 2026, se registró una amenaza de bomba en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito.

La Unidad Antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional confirmó el hallazgo del artefacto explosivo, el cual estuvo acompañado de amenazas. Tras activar los protocolos de seguridad, se aisló el área y el material fue desactivado de manera segura.



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