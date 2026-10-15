Herederos de Fernando Villavicencio deben acreditarse para reparación económica

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Los familiares del periodista y excandidato presidencial Fernando Villavicencio deben presentar documentos para acceder a USD 5 000, correspondientes a una reparación ordenada por la Corte Constitucional. El plazo para completar el trámite vence el 9 de noviembre de 2026.

La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura convocaron a los herederos de Fernando Villavicencio para que acrediten los requisitos necesarios para recibir una reparación económica de USD 5 000. El pago responde a una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el incumplimiento de medidas cautelares internacionales que protegían al periodista y político.

La convocatoria, difundida el jueves 15 de octubre de 2026, busca completar el trámite pendiente tras la muerte de Villavicencio, quien recibió las medidas junto con el exlegislador Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa.

Los familiares deben entregar la documentación requerida hasta el lunes 9 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento.

Los documentos que deben presentar los herederos de Fernando Villavicencio

Para acreditar su derecho a recibir el dinero, los herederos deben presentar dos documentos ante la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura.

Los requisitos son los siguientes:

Copia certificada de la posesión efectiva correspondiente.

Datos de la cuenta bancaria para el trámite del pago.

La posesión efectiva permite identificar a los herederos de una persona fallecida y acreditar sus derechos sucesorios. Por ello, este documento resulta necesario para que las instituciones competentes verifiquen quiénes pueden acceder al monto pendiente.

El plazo para entregar los requisitos vence el 9 de noviembre. Los familiares deben revisar la documentación antes de presentarla para evitar inconvenientes durante el proceso.

El origen de la reparación económica ordenada por la Corte Constitucional

El caso se remonta a 2014, cuando Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa se refugiaron en Sarayaku. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a su favor.

Las medidas establecían que el Estado ecuatoriano debía suspender la sentencia por injurias que pesaba sobre los tres, tras una denuncia del entonces presidente Rafael Correa. Sin embargo, las autoridades no cumplieron esa disposición, por lo que los afectados presentaron una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional.

En 2021, la Corte Constitucional les dio la razón y dispuso que la Corte Nacional ofreciera disculpas públicas y pagara USD 5 000 a cada uno de los beneficiarios.

La muerte de Villavicencio dejó pendiente el trámite

Fernando Villavicencio murió el 9 de agosto de 2023, tras un ataque armado en Quito durante la campaña electoral. Su fallecimiento dejó pendiente el procedimiento para acreditar a quienes pueden recibir la reparación económica que le correspondía.

La convocatoria actual busca completar ese trámite mediante la presentación de los documentos sucesorios y los datos bancarios de los herederos.

Este procedimiento corresponde a una reparación derivada de una sentencia constitucional y no al proceso penal por el asesinato del periodista y excandidato presidencial. Ambos asuntos tienen objetivos distintos: uno busca cumplir una disposición judicial relacionada con la vulneración de derechos; el otro se refiere a la investigación y sanción de los responsables del crimen.

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