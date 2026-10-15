¿La extradición de Daniel Salcedo frena el proceso por el crimen de Fernando Villavicencio?

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció el 14 de octubre de 2026 que Daniel Salcedo Bonilla y Ronald Herrera Ramírez serán extraditados a Estados Unidos el próximo 29 de octubre. Ese día, un juez de Pichincha también tiene previsto reinstalar la audiencia del caso Magnicidio FV para decidir si llama a juicio a siete procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio.

Salcedo todavía no tiene una condena en ese proceso. La Fiscalía solicitó que él y otros seis acusados sean llamados a juicio como presuntos autores mediatos del asesinato del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023. La audiencia fue convocada para el 29 y 30 de octubre, desde las 09:00.

Además de Salcedo, están procesados Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; Luis Arboleda, alias Gordo Luis; el exministro José Serrano; Xavier Jordán; y el exasambleísta Ronny Aleaga. La Fiscalía les atribuye una presunta participación en el crimen; esa acusación no constituye una sentencia.

La extradición de Daniel Salcedo puede avanzar con causas pendientes en Ecuador

Jueces de Estados Unidos reclaman a Salcedo y Herrera por cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos y posesión y conspiración para poseer armas de fuego. Ambos aceptaron la extradición durante el trámite que Ecuador inició en septiembre.

La Corte Nacional solicitó al país requirente las garantías correspondientes. Según el anuncio ministerial, los dos permanecen en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

La Ley Orgánica de Extradición, publicada en el Registro Oficial el 7 de agosto de 2026, prevé que la entrega de una persona puede aplazarse si tiene procesos o penas pendientes en Ecuador.

👉 https://t.co/SLdEnE3kzv || La Corte Nacional resolvió que las penas de Salcedo en Ecuador no prescribirán mientras permanezca en EE.UU. 👇👇👇 https://t.co/lESi8Bb3nz — El Comercio (@elcomerciocom) October 15, 2026

Sin embargo, establece excepciones para solicitudes relacionadas con delitos como narcotráfico y delitos contra la vida. Por eso, una causa ecuatoriana pendiente no implica por sí sola que la entrega anunciada de Salcedo deba esperar hasta que termine el caso Villavicencio.

La audiencia de octubre corresponde a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Si el juez dicta un llamamiento a juicio, eso no significa que Salcedo sea culpable ni que un tribunal haya fijado una pena por el asesinato. La extradición tampoco convierte esa acusación en una condena.

Las condenas que ya tiene no se dan por cumplidas

Salcedo sí registra condenas en Ecuador por casos de corrupción en la salud y la justicia, según la información proporcionada para esta nota. Su extradición a Estados Unidos no equivale a cumplir esas penas ni las extingue automáticamente.

El artículo 72 del Código Orgánico Integral Penal enumera las causas de extinción de una pena y no incluye la extradición.

⟫ https://t.co/52n2pV0jUK | ⚖️ Así avanza el proceso de extradición de Daniel Salcedo a Estados Unidos https://t.co/PcekHzBvLF — El Comercio (@elcomerciocom) September 11, 2026

En consecuencia, hay que distinguir dos situaciones: en el caso Villavicencio, la justicia ecuatoriana aún debe resolver si Salcedo va a juicio y, eventualmente, su responsabilidad; en los procesos anteriores, existen condenas cuya situación no desaparece con el traslado a Estados Unidos.

La ejecución de esas penas deberá resolverse por las vías judiciales y de cooperación que correspondan.

Daniel Salcedo será extraditado a EE.UU.; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo será extraditado Daniel Salcedo a Estados Unidos? El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Daniel Salcedo será extraditado a Estados Unidos el 29 de octubre de 2026.

Ese mismo día está prevista la reinstalación de la audiencia del caso Magnicidio FV para resolver si Salcedo y otros seis procesados son llamados a juicio. ❓¿La extradición de Daniel Salcedo detiene el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio? No necesariamente. La existencia de una causa pendiente en Ecuador no implica por sí sola que la extradición deba suspenderse.

La legislación ecuatoriana permite aplazar una entrega cuando existen procesos o penas pendientes, pero contempla excepciones para determinadas solicitudes, entre ellas las relacionadas con narcotráfico y delitos contra la vida. ❓¿Daniel Salcedo ya fue condenado por el caso Villavicencio? No. Salcedo todavía no tiene una condena dentro del caso Magnicidio FV.

La Fiscalía pidió que sea llamado a juicio como presunto autor mediato, pero esa acusación no equivale a una sentencia ni determina todavía su responsabilidad penal. ❓¿Qué pasa con las condenas que Daniel Salcedo ya tiene en Ecuador si es extraditado? La extradición no extingue automáticamente las penas que ya recibió en Ecuador.

El Código Orgánico Integral Penal establece las causas por las que una pena puede extinguirse y la extradición no figura entre ellas, por lo que su situación deberá resolverse mediante las vías judiciales y de cooperación correspondientes. ❓¿Por qué Estados Unidos solicita la extradición de Daniel Salcedo? Salcedo es requerido por jueces estadounidenses por cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos y posesión y conspiración para poseer armas de fuego.

Salcedo aceptó ser extraditado durante el trámite iniciado en Ecuador y, según el anuncio oficial, permanece en la cárcel del Encuentro antes de su entrega.

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