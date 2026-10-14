Daniel Salcedo será extraditado a Estados Unidos este 29 de octubre

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La entrega formal a las autoridades judiciales estadounidenses de Daniel Salcedo ya tiene fecha. El ministro del Interior, John Reimberg, comunicó que el procedimiento para concretar la salida de Salcedo junto a Ronal Patricio Herrera Ramírez hacia territorio norteamericano se efectuará el próximo 29 de octubre de 2026, culminando las etapas administrativas tras las resoluciones emitidas por la Corte Nacional de Justicia para ambos procesados.

Notificación judicial y la situación de Daniel Salcedo

El expediente de extradición avanzó tras la formalización de dos sentencias dictadas por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez Ruiz. Tanto Daniel Salcedo como Ronal Herrera recibieron la notificación judicial de su proceso el 31 de agosto de 2026.

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¡SE LES ACABÓ EL TIEMPO!



Este 29 de octubre, Daniel Salcedo y Ronald Herrera serán extraditados a Estados Unidos.



Que quede claro: nadie está por encima de la ley, nadie es intocable y nadie podrá esconderse para siempre de la justicia. A todos les llega su hora… — John Reimberg (@JohnReimberg) October 15, 2026

Salcedo, quien permanece recluido en el centro carcelario de máxima seguridad El Encuentro, paga condenas por varios delitos en territorio nacional y mantiene abiertas otras causas judiciales, entre las cuales consta una vinculada a la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En el ámbito internacional, Salcedo registra cinco cargos penales abiertos ante el Distrito Sur de Nueva York. Aunque a inicios de septiembre objetó inicialmente el pedido alegando falta de acceso al expediente, posteriormente modificó su postura y aceptó su extradición inmediata, prescindiendo del procedimiento ordinario.

La condición de Ronal Herrera y el caso Villavicencio

El segundo ciudadano incluido en la orden de traslado es Ronal Patricio Herrera Ramírez, identificado como un exteniente de la Policía Nacional y excolaborador de Salcedo. Herrera mantiene la condición de testigo protegido dentro de las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado en torno al magnicidio de Fernando Villavicencio.

El exservidor policial consintió con anterioridad su entrega voluntaria a las cortes de Estados Unidos. No obstante, la vigencia de su régimen procesal como testigo protegido en el país no permite determinar por sí sola los hechos o imputaciones concretas que las autoridades estadounidenses le atribuirían en sus tribunales.

Suspensión de plazos y no prescripción de penas locales

La resolución adoptada por la Corte Nacional fijó expresamente las reglas que regirán para las condenas y causas pendientes que ambos afrontan en el país. En el instante preciso en que se formalice la entrega física de Daniel Salcedo y Herrera a los agentes norteamericanos, se interrumpirán los plazos de prescripción tanto de las penas como del ejercicio de la acción penal de los delitos cometidos en Ecuador.

La decisión jurídica se fundamenta en el artículo 72.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en articulación con la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Extradición, garantizando los mandatos de justicia y tutela efectiva previstos en el artículo 169 de la Constitución de la República para evitar la impunidad.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo será extraditado Daniel Salcedo a los Estados Unidos?

El procedimiento de entrega está programado para el 29 de octubre de 2026.

La fecha oficial fue dada a conocer por el ministro del Interior, John Reimberg, luego de que la Corte Nacional de Justicia autorizara la medida tras notificar formalmente a los procesados a finales de agosto.

❓ ¿Qué cargos enfrenta Daniel Salcedo ante la justicia estadounidense?

Registra cinco cargos penales presentados ante el Distrito Sur de Nueva York.

Aunque en un inicio no aceptó el pedido alegando falta de revisión del expediente, el procesado cambió de postura y dio su consentimiento para una extradición inmediata hacia los tribunales de ese país.

❓ ¿Qué ocurrirá con las penas que cumple Daniel Salcedo en Ecuador?

Los plazos de prescripción de las penas y del ejercicio de la acción penal quedarán suspendidos.

La Corte Nacional de Justicia aplicó el artículo 72.1 del COIP y la Ley Orgánica de Extradición para garantizar que sus condenas locales sigan vigentes mientras permanezca a órdenes de cortes extranjeras.

❓ ¿Quién es Ronal Herrera y qué papel cumple en el proceso con Daniel Salcedo?

Es un exteniente de la Policía, excolaborador de Salcedo y testigo protegido en la causa por el crimen de Fernando Villavicencio.

Herrera aceptó voluntariamente su traslado a territorio norteamericano y será extraditado junto a Salcedo en la misma fecha fijada por las autoridades de seguridad.

❓ ¿En qué centro carcelario permanece recluido actualmente Daniel Salcedo?

Se encuentra en la prisión de máxima seguridad El Encuentro.

En ese recinto carcelario cumple sentencias por delitos cometidos en el país y afronta otras investigaciones judiciales abiertas, incluyendo expedientes relacionados con el caso Villavicencio.

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