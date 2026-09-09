Daniel Salcedo cambia de opinión y acepta su extradición a Estados Unidos

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Daniel Salcedo, procesado y encarcelado por seis sentencias en Ecuador, rechazó la extradición a Estados Unidos (EE.UU.) la tarde de este martes 9 de septiembre de 2026, en la audiencia desarrollada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, después de alrededor de una hora de reunirse con su abogado, cambió de opinión y aceptó la medida.

Daniel Salcedo cambia de opinión y acepta la extradición inmediata a Estados Unidos

Daniel Salcedo, también procesado como presunto autor intelectual en el caso Magnificio FV que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, no se acogió al procedimiento de extradición simplificada a Estados Unidos.

En la Corte Nacional de Justicia, el presidente Marco Rodríguez consultó a Salcedo si es que consiente la extradición y él respondió que no.

Estados Unidos requiere a Daniel Salcedo por presunto lavado de activos y narcotráfico. Mientras que, en Ecuador, acumula seis sentencias por delitos relacionados con corrupción, lavado de activos, fraude procesal y delincuencia organizada.

En la mañana, ocurrió lo contrario con RPHR, testigo clave en el caso Magnificio FV, quien aceptó la extradición.

Defensa pide reunirse con Daniel Salcedo para decidir si acepta o no la extradición

Tras la negativa inicial, el abogado de Daniel Salcedo pidió al juez Rodríguez 10 minutos para reunirse con su defendido y conocer los motivos de la solicitud de extradición de Estados Unidos. También pidió copias del expediente.

Luego, la defensa pidió al juez Rodríguez convocar a una nueva diligencia parra resolver el pedido de extradición y concedió 10 minutos más para que Salcedo y su abogado resuelvan si acepta o no la extradición.

Daniel Salcedo cambia de opinión y acepta la extradición

Tras dos reuniones con su abogado y conocer los procesos abiertos en Estados Unidos (EE.UU.) en su contra, Daniel Salcedo cambió de opinión y aceptó la extradición a ese país.

¿Qué procedía si se mantenía el rechazo?

Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Extradición en agosto de 2026 en Ecuador, si la persona requerida no acepta la extradición en la audiencia inicial de manifestación voluntaria, se descarta el trámite simplificado.

Además, se activa obligatoriamnte un proceso judicial formal y ordinador guiado por la Corte Nacional de Justicia con un juicio de extradición pasiva.

En el proceso ordinario, el Estado requerido, en este caso Ecuador, analiza detalladamente la solicitud oficial y las pruebas enviadas por el país que solicita la extradición, es decir, Estados Unidos (EE.UU.).

Luego, la Corte Nacional de Justicia debe analizar si se cumplen los requisitos legales y tratados legales.

Entres estos tratados está la doble tipicidad que prevé que los delitos investigados en Estados Unidos también existan en Ecuador.

Además, el el trámite ordinario, Salcedo tendrá derecho a la defensa y a presentar alegatos o impugnaciones.

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