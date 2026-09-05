Daniel Salcedo deberá responder ante la CNJ si acepta su extradición a Estados Unidos

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) convocó a Daniel Salcedo Bonilla a una audiencia de comparecencia para definir su posición frente al pedido de extradición a Estados Unidos. La diligencia se realizará el miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 15:00, en Quito.

En esta audiencia, la CNJ consultará directamente a Salcedo si acepta de manera voluntaria su extradición o si decide oponerse. Esta comparecencia constituye la primera diligencia dentro de un proceso de extradición y permitirá establecer cómo continuará el trámite.

CNJ consultará a Salcedo si acepta la extradición

Daniel Salcedo deberá comparecer ante la Corte Nacional de Justicia para responder si quiere ser entregado a Estados Unidos. Su decisión determinará el camino que seguirá el proceso.

Si Salcedo acepta voluntariamente la extradición, el trámite podría avanzar con mayor rapidez. El proceso podría durar unas semanas y continuar con un juicio corto para conceder la extradición al país que lo requiere.

Si, por el contrario, Salcedo se opone, el proceso deberá cumplir otros procedimientos y podría extenderse durante meses.

La convocatoria de la CNJ ocurre después de que el ministro del Interior, John Reimberg, afirmara que Salcedo quiere ser extraditado a Estados Unidos. El funcionario sostuvo, el 1 y 2 de septiembre, que Salcedo había expresado esa voluntad durante las visitas que recibió de distintas instituciones.

Una vez que una sentencia de extradición quede en firme y se resuelvan las apelaciones, el trámite pasará al presidente de la República. El mandatario deberá decidir si dispone o niega la entrega de la persona requerida. Esa decisión no será apelable.

Salcedo permanece recluido en El Encuentro

Daniel Salcedo permanece en la Cárcel El Encuentro, en Santa Elena. Las autoridades lo trasladaron allí el 9 de junio desde la Cárcel 4, en Quito.

Salcedo también figura como procesado en el caso Magnicidio FV. En esta investigación, la Fiscalía indaga a los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En esa causa también constan el exministro José Serrano, el empresario Xavier Jordán y el exasambleísta Ronny Aleaga. Además, aparecen Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’; y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’, señalados como cabecillas de Los Lobos.

El proceso de extradición se suma a las causas por las que Salcedo cumple una condena de más de 34 años de prisión. Entre los delitos mencionados constan fraude procesal, lavado de activos, peculado y delincuencia organizada.

La CNJ también convocó para el mismo 9 de septiembre a Ronald Herrera Ramírez, testigo clave de la Fiscalía en el caso Villavicencio. Su audiencia se desarrollará a las 09:00 y tendrá el mismo objetivo: determinar si acepta o se opone a su extradición.

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