Daniel Salcedo deberá responder ante la CNJ si acepta su extradición a Estados Unidos

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La Corte Nacional de Justicia (CNJ) convocó a Daniel Salcedo Bonilla a una audiencia de comparecencia para definir su posición frente al pedido de extradición a Estados Unidos. La diligencia se realizará el miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 15:00, en Quito.
En esta audiencia, la CNJ consultará directamente a Salcedo si acepta de manera voluntaria su extradición o si decide oponerse. Esta comparecencia constituye la primera diligencia dentro de un proceso de extradición y permitirá establecer cómo continuará el trámite.
Daniel Salcedo deberá comparecer ante la Corte Nacional de Justicia para responder si quiere ser entregado a Estados Unidos. Su decisión determinará el camino que seguirá el proceso.
Si Salcedo acepta voluntariamente la extradición, el trámite podría avanzar con mayor rapidez. El proceso podría durar unas semanas y continuar con un juicio corto para conceder la extradición al país que lo requiere.
Si, por el contrario, Salcedo se opone, el proceso deberá cumplir otros procedimientos y podría extenderse durante meses.
La convocatoria de la CNJ ocurre después de que el ministro del Interior, John Reimberg, afirmara que Salcedo quiere ser extraditado a Estados Unidos. El funcionario sostuvo, el 1 y 2 de septiembre, que Salcedo había expresado esa voluntad durante las visitas que recibió de distintas instituciones.
Una vez que una sentencia de extradición quede en firme y se resuelvan las apelaciones, el trámite pasará al presidente de la República. El mandatario deberá decidir si dispone o niega la entrega de la persona requerida. Esa decisión no será apelable.
Daniel Salcedo permanece en la Cárcel El Encuentro, en Santa Elena. Las autoridades lo trasladaron allí el 9 de junio desde la Cárcel 4, en Quito.
Salcedo también figura como procesado en el caso Magnicidio FV. En esta investigación, la Fiscalía indaga a los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
En esa causa también constan el exministro José Serrano, el empresario Xavier Jordán y el exasambleísta Ronny Aleaga. Además, aparecen Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’; y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’, señalados como cabecillas de Los Lobos.
El proceso de extradición se suma a las causas por las que Salcedo cumple una condena de más de 34 años de prisión. Entre los delitos mencionados constan fraude procesal, lavado de activos, peculado y delincuencia organizada.
La CNJ también convocó para el mismo 9 de septiembre a Ronald Herrera Ramírez, testigo clave de la Fiscalía en el caso Villavicencio. Su audiencia se desarrollará a las 09:00 y tendrá el mismo objetivo: determinar si acepta o se opone a su extradición.