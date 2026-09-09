Testigo clave del asesinato de Fernando Villavicencio acepta su extradición a Estados Unidos

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El exteniente de Policía Ronal H. aceptó ser extraditado a Estados Unidos durante una audiencia realizada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) este 9 de septiembre de 2026. El requerido expresó su consentimiento después de que el presidente del organismo, Marco Rodríguez, le preguntara si estaba de acuerdo con su entrega y su defensa confirmara la decisión.

Hasta ahora no se han informado los detalles del proceso que las autoridades estadounidenses mantienen contra el exagente de inteligencia.

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Ronal H. alertó sobre el asesinato de un familiar

Antes de aceptar la extradición, Ronal H. informó que uno de sus primos fue asesinado en Guayaquil hace 15 días. Según su declaración, el hecho ocurrió después de que se conociera el requerimiento presentado por Estados Unidos.

Ante esta situación, solicitó que su imagen y su identidad permanezcan bajo reserva por motivos de seguridad.

🔴 Audiencia de extradición pasiva, con respecto a Ronald H., para conocer si consiente la extradición requerida por las autoridades de Estados Unidos.



💻 Sigue la audiencia ID 81380494840 Cod. Penal112! pic.twitter.com/FLszL8esLL — Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) September 9, 2026

Su relación con el caso Fernando Villavicencio

Ronal H. figura como testigo en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Sus declaraciones forman parte del expediente que busca establecer quiénes participaron en la planificación del crimen.

El como la persona que presuntamente ordenó vigilancias y rastreos contra Villavicencio antes del asesinato.

La investigación también relaciona a Daniel Salcedo Bonilla con esos seguimientos. De acuerdo con el expediente, Salcedo habría reclutado a Ronal H. mientras estaba en prisión y facilitado sus contactos con Serrano. Estas circunstancias permanecen bajo investigación judicial.

Serrano, Salcedo y Ronal H. se encuentran recluidos en la Cárcel del Encuentro.

La trayectoria policial de Ronal H.

Su ingreso a la Policía Nacional ocurrió en marzo de 2013. Dos años después, se incorporó a la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD).

En 2019 recibió una condena de 34 años y ocho meses de prisión por un delito cometido en Cuenca. Sin embargo, recuperó la libertad en septiembre de 2022 mediante un hábeas corpus.

Después de salir de prisión, según la información incorporada al caso Villavicencio, Daniel Salcedo lo habría contactado para realizar labores de seguimiento contra el entonces candidato presidencial.

Daniel Salcedo tendrá una audiencia de extradición

La jornada en la Corte Nacional de Justicia continuará con la audiencia de extradición pasiva de Daniel Salcedo Bonilla. Las autoridades estadounidenses lo requieren dentro de investigaciones por delincuencia transnacional.

Salcedo tiene sentencias en Ecuador por casos de corrupción y también forma parte del expediente relacionado con los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

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