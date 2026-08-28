José Serrano llegó a Guayaquil tras ser deportado de Estados Unidos

José Serrano volvió a Ecuador la noche de este viernes 28 de agosto de 2026. La aeronave que lo trasladó desde Estados Unidos aterrizó a las 23:10 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional llegó bajo custodia después de permanecer detenido desde agosto de 2025 por las autoridades migratorias estadounidenses.

Horas antes del aterrizaje, el presidente Daniel Noboa difundió fotografías en las que Serrano aparece esposado, con cadenas en los tobillos y acompañado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE—.

Lo dijimos, lo cumplimos.

José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro.

Ya mismo te toca a ti.@mashirafael pic.twitter.com/jc6TgXepb1 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 29, 2026

“Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro”, escribió el mandatario al anunciar que el exfuncionario será llevado al centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Santa Elena. El aterrizaje y el anuncio fueron confirmados la noche del viernes.

Estados Unidos concretó la deportación de José Serrano

La llegada de Serrano responde a un procedimiento migratorio y no, según la información pública disponible, a la culminación de una extradición judicial.

El exfuncionario ingresó a Estados Unidos en mayo de 2021 con una visa de turismo y solicitó asilo político en octubre de ese mismo año. El 7 de agosto de 2025 fue detenido por ICE y permaneció bajo custodia en centros migratorios de Florida y Misisipi.

En mayo de 2026, una jueza rechazó su solicitud de asilo, pero le concedió una protección bajo la Convención contra la Tortura que, en ese momento, impedía enviarlo a Ecuador. Las autoridades estadounidenses aún no han informado públicamente qué decisión posterior permitió ejecutar su deportación. La medida de protección fue confirmada en mayo por el sistema de cortes migratorias.

Verónica Serrano, hija del exministro, denunció que su padre fue retirado del centro migratorio sin que la familia ni sus abogados recibieran una notificación. También aseguró que permaneció incomunicado y alertó sobre un supuesto riesgo para su integridad. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la familia.

La prisión preventiva que deberá cumplir en Ecuador

José Serrano es uno de los siete procesados dentro del caso Magnicidio FV, que investiga a los presuntos autores mediatos del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

La Fiscalía lo acusa junto con Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Luis Arboleda y Esteban Aguilar. Según el dictamen acusatorio, los procesados habrían desempeñado distintas funciones en la planificación, financiamiento, coordinación y ejecución del crimen.

En el caso específico de Serrano, la Fiscalía sostiene que presuntamente habría aportado recursos y facilitado información sobre los desplazamientos y el esquema de seguridad de Villavicencio. La defensa rechaza esas afirmaciones, cuestiona los testimonios presentados y solicitó el sobreseimiento del exministro.

Una orden de prisión preventiva permanece vigente contra Serrano. La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó su apelación el 29 de junio de 2026 y mantuvo la medida cautelar.

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