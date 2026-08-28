Daniel Noboa anuncia traslado de José Serrano, exministro de Correa, de EE.UU. a la cárcel del Encuentro

El presidente Daniel Noboa anunció la noche de este viernes 28 de agosto de 2026 el traslado de José Serrano, exministro del Interior de Rafael Correa, a la cárcel del Encuentro. Serrano es uno de los procesados por la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

El traslado de José Serrano, exministro de Rafael Correa, de EE.UU. a la cárcel del Encuentro en Ecuador, anunciado por Daniel Noboa

“Lo dijimos y lo cumplimos” dijo Daniel Noboa al anunciar el traslado de José Serrano, ministro del Interior de Rafael Correa, de EE.UU. a la cárcel del Encuentro en Ecuador.

Noboa calificó a Serrano como el “nuevo huésped” del centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Santa Elena.

José Serrano es procesado en Ecuador por la supuesta autoría intelectual del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

Por este caso, el exministro tiene orden de prisión preventiva.

José Serrano, esposado y encadenado en EE.UU.

El anuncio de Daniel Noboa fue acompañado de imágenes del exministro de Rafael Correa con esposas en las manos y cadenas en los tobillos.

Aparece custodiado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y también sentado en el avión.

Desde agosto de 2025, José Serrano estaba preso en una cárcel de migración de EE.UU.

Mensaje para Rafael Correa: ‘Ya mismo te toca a ti’

En el mismo anuncio sobre José Serrano, el presidente Daniel Noboa envió un mensaje al exmandatario Rafael Correa.

“Ya mismo te toca a ti”, dijo Noboa a Correa al referirse a la reclusión de Serrano en la cárcel del Encuentro.

Rafael Correa, a quien Daniel Noboa califica de “prófugo”, tiene una pena de ocho años de prisión por cohecho en el el caso Sobornos.

Lo dijimos, lo cumplimos.

José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro.

Ya mismo te toca a ti.@mashirafael pic.twitter.com/jc6TgXepb1 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 29, 2026

Hija de José Serrano ataca al Gobierno de Daniel Noboa y pide ayuda internacional

Verónica Serrano, hija del exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional José Serrano, denunció este viernes 28 de agosto de 2026 que su padre fue retirado del centro de detención migratoria Krome, en Estados Unidos, y que desde entonces se encuentra incomunicado.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, Serrano aseguró que la familia y los abogados del exfuncionario no fueron informados sobre su traslado. “Nuestro padre José Serrano ha sido retirado del centro de detención de migrantes Krome y se encuentra desaparecido e incomunicado”, señaló.

La hija de Serrano pidió la intervención de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos. Según su versión, una eventual deportación de su padre a Ecuador representaría un riesgo para su integridad.

‘Perseguido político’ y ‘riesgos de tortura y asesinato si es enviado a Ecuador’

Verónica Serrano afirmó que la familia conoció, a través de publicaciones en redes sociales, que José Serrano estaría siendo deportado a Ecuador. Sin embargo, en el pronunciamiento no se presenta información oficial de las autoridades estadounidenses que confirme su destino.

La hija del exfuncionario sostuvo que su padre sería un “perseguido político” y atribuyó esa situación a denuncias que, según afirmó, realizó contra el Gobierno de Daniel Noboa.

También aseguró que su padre enfrentaría riesgos de tortura y asesinato si es enviado a Ecuador.

Acusaciones contra el Gobierno de Daniel Noboa

El caso de José Serrano se relaciona con su permanencia bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Su hija cuestionó que el traslado desde Krome se haya realizado sin comunicación previa con sus familiares o abogados.

En su pronunciamiento, además, formuló acusaciones contra el Gobierno ecuatoriano y sostuvo que existiría una supuesta injerencia en los sistemas judiciales de Ecuador y Estados Unidos. También mencionó supuestas presiones contra jueces y fiscales, así como otros casos que, según su versión, estarían relacionados con la situación política y judicial del país.

“Por las redes sociales del dictador Daniel Noboa, a quien nuestro padre denunció múltiples ocasiones por sus vínculos con mafia internacional, hemos llegado a conocer que estaría siendo deportado a Ecuador”, dijo Verónica Serrano.

y agregó: “Esto se trata de una grave injerencia en el sistema judicial tanto de Ecuador como de Estados Unidos, a fin de silenciar a nuestro Padre José Serrano por evidenciar los delitos de Noboa y cercanos”.

Familia pide apoyo internacional

La familia de José Serrano solicitó a organismos internacionales y de derechos humanos que estén atentos a su situación.

“Alertamos a la comunidad internacional y les pedimos apoyo”, manifestó Verónica Serrano, quien afirmó que, además de la integridad de su padre, estarían en riesgo “la verdad y la justicia para Ecuador”.

El día de hoy, nuestro padre José Serrano ha sido retirado del centro de detención de migrantes Krome y se encuentra desaparecido e incomunicado, nuevamente su familia y sus abogados no fueron contactados, violando sus derechos.

ALERTAMOS a la comunidad internacional y a los… — Verónica Serrano (@veronicasetam) August 29, 2026

Ministra de Gobierno califica a José Serrano como ‘siniestro’

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reaccionó a la extradición de José Serrano desde EE.UU. a Ecuador.

En sus redes sociales dijo que el exminitros es “uno de los personasjes más siniestros de la década saqueada” y estará en la cárcel junto a Jorge Glas y “otros delincuentes peligrosos”.

“Poco a poco la verdad sigue saliendo a la luz. Como decían algunitos: ni perdón, ni olvido“.

Uno de los personajes más siniestros de la década saqueada estará en la cárcel de El Encuentro, junto a Jorge Glas y otros delincuentes peligrosos.

El presidente @DanielNoboaOk le prometió al país que José Serrano sería extraditado para que responda ante la justicia. Cumplió.… https://t.co/EMcWimxFJS — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) August 29, 2026

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