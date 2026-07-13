Madre de José Serrano asegura que EE.UU. lo protegió para que no lo deportaran

Rocío Salgado, madre de José Ricardo Serrano Salgado, emitió un comunicado público donde informó que una corte migratoria de Estados Unidos otorgó protección a su hijo bajo la Convención contra la Tortura (CAT). Esta decisión evita su deportación a Ecuador, dado que las autoridades estadounidenses consideran que enfrentaría riesgos si regresara al país.

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Rechazo a las acusaciones de la Fiscalía de Ecuador

En el mismo pronunciamiento, Salgado rechazó las acusaciones que la Fiscalía de Ecuador mantiene contra José Serrano en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Aseguró que la investigación no presenta pruebas materiales en contra de su hijo y pidió a las autoridades desarrollar una investigación seria y transparente sobre el crimen.

La voz de una madre preocupada

Rocío Salgado cuestiona las acusaciones de la Fiscalía. En su comunicado, explicó que decidió pronunciarse públicamente porque, según sus palabras, “el silencio ya no me es posible”. Además, sostuvo que la decisión adoptada por la justicia migratoria de Estados Unidos en Miami protege el derecho a la vida de su hijo al concederle amparo bajo la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Críticas al sistema judicial ecuatoriano

La madre de José Serrano aseguró que esa resolución demuestra, desde su punto de vista, que el sistema judicial y el Gobierno ecuatoriano no garantizan la integridad de su hijo ni respetan el debido proceso. Cuestionó la acusación presentada por la Fiscalía en el caso Villavicencio, señalando que el organismo atribuye a José Serrano la condición de uno de los autores intelectuales del crimen. Afirmó que esa tesis se sustenta únicamente en los testimonios de tres personas sentenciadas.

Vinculación con Esteban Aguilar

En el comunicado, Rocío Salgado también rechazó que se vincule a José Serrano con Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’. Indicó que la Fiscalía lo señala como el encargado del asesinato de Fernando Villavicencio y recordó que ese mismo hombre fue condenado en 2013 a 20 años de prisión por el asesinato de su otro hijo, Juan Antonio Serrano.

Cronología del crimen

Para respaldar esa afirmación, expuso una cronología de los hechos. Recordó que Juan Antonio Serrano fue asesinado el 2 de septiembre de 2012 en Cuenca. Luego, el 31 de enero de 2013, un tribunal condenó a Esteban Aguilar a 20 años de prisión por ese crimen. Añadió que Aguilar obtuvo la prelibertad de manera fraudulenta en 2022 y posteriormente se fugó. Finalmente, señaló que las autoridades lo recapturaron en México en marzo de 2026.

Peticiones para una investigación justa

Con esos antecedentes, Rocío Salgado rechazó la posibilidad de que su hijo hubiera actuado junto al hombre condenado por el asesinato de su otro hijo. Calificó esa acusación como ofensiva, absurda y falsa. Al concluir su pronunciamiento, pidió a fiscales, jueces, medios de comunicación, miembros de la comunidad internacional y actores políticos que respalden una investigación seria y transparente sobre el asesinato de Fernando Villavicencio.

Un llamado a respetar la memoria familiar

Salgado solicitó también que respeten la memoria de Juan Antonio Serrano y que no utilicen la muerte de su hijo ni el dolor de su familia con fines políticos. Finalmente, aseguró que no permitirá que la impunidad se construya sobre mentiras y expresó su convicción de que la verdad terminará por imponerse.

#AlertaPanas

MADRE DE JOSÉ SERRANO CUESTIONA ACUSACIÓN EN CASO VILLAVICENCIO, Rocío Salgado, madre del exministro José Serrano, difundió un comunicado en el que rechaza las acusaciones contra su hijo, asegura que no existen pruebas materiales en su contra y denuncia una presunta… pic.twitter.com/rzEQFK6UT9 — Only Panas (@onlypanasec) July 13, 2026

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