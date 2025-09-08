El correísmo se apartó de una de sus figuras más reconocidas, el exministro José Serrano, este lunes 8 de septiembre de 2025.

Revolución Ciudadana se apartó de José Serrano

El movimiento político Revolución Ciudadana (RC), una evolución del desaparecido partido Alianza País, difundió un controversial video en sus cuentas oficiales.

En el clip de 46 segundos, Revolución Ciudadana desapega la idea de que Serrano es correísta de forma irónica.

El exministro aparece riéndose, a partir de una imagen creada con Inteligencia Artificial; se lo ve junto al expresidente Lenin Moreno.

Las imágenes que acompañan el clip muestran a Serrano apoyando el gobierno de Moreno, a demás de otros 46 asambleístas.

La publicación incluye el mensaje: “¿Quién es José Serrano? ¿Correísta? Aquí te lo contamos rapidito ¡Qué nadie te engañe!“

José Serrano, una de las figuras más reconocidas del correísmo

La postura del partido político causó controversia y críticas en redes sociales, debido a José Serrano era uno de los hombres más cercanos al expresidente Rafael Correa y uno de los principales líderes del movimiento correísta.

Serrano comenzó como ministro de Trabajo y Empleo, luego de Justicia y finalmente del Interior, entre 2011 y 2016.

Fue legislador y llegó a la Presidencia de la Asamblea Nacional durante dos años, 2017 y 2018. Fue destituido en el gobierno de Lenin Moreno por acusaciones de conspiración política.

Justamente, el mismo candidato y luego presidente Lenin Moreno llegó al cargo de la mano de Alianza País en 2017, puesto por Correa y sus cercanos.

El exministro Serrano fue candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024 por el movimiento Centro Democrático, pero declinó argumentando que no contaba con garantías de seguridad tras recibir amenazas.

Casos controversiales de José Serrano

Isspol y secuestro de Fernando Balda

Ha sido mencionado en controversiales casos, como el manejo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y del secuestro de Fernando Balda.

Justamente, el activista político, Fernando Balda, se pronunció este jueves sobre la retención de Serrano.

En entrevista con Andrés Carrión en Ecuadoradio comentó: “Si no hay orden de captura vigente, si no hay una causa por la cual se le pueda detener en Ecuador, él va a salir enseguida y va a irse a otro país”.

Asesinato de Fernando Villavicencio

La más reciente acusación se dio dentro de la investigación del asesinato del excandidato Fernando Villavicencio.

Daniel Salcedo también insinuó el nombre de Serrano en este caso en sus comparecencias ante la Fiscalía y la Asamblea Nacional.

Luego de unos días, la Fiscalía procesó formalmente al exministro como presunto autor intelectual del crimen, junto a Salcedo, Xavier Jordán y Ronny Aleaga.

Serrano está bajo custodia del Servicio de Inmigración (ICE) de Estados Unidos, en Miami, desde el 7 de agosto de 2025.

La jueza del caso solicitó inicialmente prisión preventiva para José Serrano, pero luego le ordenó que se presente periódicamente a las autoridades ecuatorianas en esta ciudad.



