El exministro José Serrano fue retenido en Miami, el estado de Florida, Estados Unidos, este jueves 7 de agosto de 2025.

Exministro del correísmo, José Serrano, fue retenido en Estados Unidos

Según registra el portal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), José Serrano permanece bajo custodia en el centro de la avenida Suite, en Miami.

No se detallaron los motivos de su retención por parte de migración del país norteamericano. Se espera conocer su situación legal en las próximas horas.

José Serrano y su trayectoria política de la mano del correísmo

José Serrano fue una de las figuras más conocidas del correísmo. Comenzó como ministro de Trabajo y Empleo, luego de Justicia y finalmente del Interior, entre 2011 y 2016.

Fue legislador y llegó a la Presidencia de la Asamblea Nacional durante dos años, 2017 y 2018. Fue destituido en el gobierno de Lenin Moreno por acusaciones de conspiración política.

El exministro fue candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024 por el movimiento Centro Democrático, pero declinó argumentando que no contaba con garantías de seguridad tras recibir amenazas.

Casos controverciales

Ha sido mencionado en controversiales casos, como el manejo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y del secuestro de Fernando Balda.

La más reciente acusación se dio por parte de Lenín Vimos, sentenciado en los casos Metástasis y Plaga. Se lo nombró dentro de la investigación del asesinato del excandidato Fernando Villavicencio.

Daniel Salcedo también insinuó el nombre de Serrano en este caso en sus comparencias ante la Fiscalía y la Asamblea Nacional.

Por su parte, el ministro del Interior se defendió a través de sus redes sociales; desconoció estos señalamientos.

Serrano no tiene demandas pendientes en Ecuador. Sin embargo, su exasesor, Diego Vallejo presentó una solicitud de revocatoria de visa y extradición a Estados Unidos en contra del exfuncionario, en abril de 2025.

El pedido lo hizo argumentando supuestos actos de espionaje empresarial, filtración de datos y peculado.

