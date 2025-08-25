José Serrano, exministro del gobierno de Rafael Correa, este lunes, 25 de agosto del 2025, tendrá que enfrentar una audiencia ante las autoridades de migración de Estados Unidos. Él, hasta donde se conoce, continúa detenido en ese país.

El integrante del correísmo está privado de la libertad en el Centro de Detención Frome North SPC en Miami, en el estado de Florida.

José Serrano enfrenta audiencia en Estados Unidos

José Serrano está bajo la supervisión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Aún no se conocen las causas exactas de la detención del exministro. No obstante, la audiencia podría terminar en la deportación.

La situación del exministro del correísmo

Lo que se conoce es que, el 22 de agosto, Diego Vallejo, exasesor de Serrano en Ecuador, ingresó en la Fiscalía Distrital en el estado de Florida una denuncia en la que pide investigar la participación del exfuncionario en supuestos hechos de corrupción en ese país.

Diego Vallejo se encuentra en Estados Unidos en calidad de asilado, tras sufrir persecución política en el Gobierno de Rafael Correa, por denunciar actos de corrupción.

En una carta de 14 páginas, sin contar con sus anexos, el exasesor de José Serrano en el Ministerio del Interior, Diego Vallejo, realizó varias denuncias en contra del exministro.

Vallejo envió un oficio a Kristie Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, el 11 de agosto de 2025.

Denuncia presentada al Fiscal Distrital Federal en la Florida, en contra de #JoséSerrano, adicional otra denuncia presentada a la Secretaria de Seguridad Nacional, ver link ➡️https://t.co/F4PwS1IM5s la justicia tarda pero llega, @LedyZunigaRC you are the next, voy por ti!!! pic.twitter.com/jiiUrjDurD — diego vallejo (@vallejoec) August 22, 2025

Los argumentos de Diego Vallejo

En el documento, el exasesor señala que presenta una “denuncia en contra de: José Ricardo Serrano Salgado y María Paula Christiansen Delgado, por delitos cometidos en los Estados Unidos”.

Mientras se define la situación, Serrano permanece retenido desde el 7 de agosto. Serrano vive en Estados Unidos desde 2022.

Además, el 18 de agosto, la Fiscalía de Ecuador pidió día y hora a un juez para vincularlo en la audiencia de formulación de cargos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, registrado en 2023. En el caso también están señalados Daniel Salcedo, Xavier Jordán y Ronny Aleaga.

