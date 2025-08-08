El Gobierno de Ecuador afirma que no conoce la situación legal o migratoria del exministro correísta y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. El jueves, medios locales aseguraron que se encuentra en un centro de detención del servicio migratorio de Estados Unidos en Miami.

“Lo único que conocemos es lo que se ha dado a conocer a través de la prensa y en las redes. Entiendo que lo detuvieron, unos dicen por una infracción de tránsito, otros dicen que permanece todavía en un centro penitenciario, lo que usted ha leído es lo mismo que he leído yo”, dijo este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con la radio WQ.

Cuando le preguntaron si existía una orden de expulsión para traer a Serrano nuevamente a Ecuador, el ministro afirmó que el Gobierno no conoce “nada al respecto”.

Detención en Miami a José Serrano

Medios locales informaron que Serrano, quien reside desde hace varios años en Miami, fue arrestado el jueves por motivos no especificados. Algunos señalaron que se trató de una supuesta infracción de tránsito, mientras que otros especularon con que podría ser parte de un proceso de deportación a Ecuador.

Después de la alerta, en la página de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) apareció que Serrano figura “bajo custodia” en el centro de detención Krome, ubicado en Miami.

Proceso judicial en Ecuador

La Fiscalía lo imputó dentro de la investigación para encontrar a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros a la salida de un mitin en Quito once días antes de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023.

La inclusión de Serrano en la investigación provino de la declaración de un testigo bajo colaboración eficaz (delación premiada) que también mencionó al exvicepresidente correísta Jorge Glas, recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, y al exasambleísta correísta Ronny Aleaga, además de los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, a quienes la Fiscalía imputó en otros casos de corrupción.

Carrera política y retiro de la contienda presidencial

José Serrano se convirtió en una figura clave del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) y mantuvo cercanía con él. Ocupó varios cargos durante esa administración. En 2010 asumió el ahora desaparecido Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y un año después pasó a ser ministro del Interior, cargo en el que permaneció cinco años.

En 2017 ganó una curul como asambleísta nacional por el extinto movimiento correísta Alianza País y presidió el Legislativo por casi un año, hasta marzo de 2018, cuando lo destituyeron de ese cargo.

Tras conocerse su supuesta detención, Correa ironizó en redes sociales ante una publicación que tildaba a Serrano como su “mano derecha”. “¿Ya cuántas ‘manos derechas’ van? ¡Ni que fuera pulpo! ¡Sinvergüenzas!”, escribió.

José Serrano fue precandidato a las elecciones de 2025

El exministro también fue precandidato presidencial en las elecciones de 2025, en las que resultó ganador Daniel Noboa, pero se retiró de la contienda argumentando que no podía volver al país porque las condiciones de seguridad eran “inaceptables”.

Ecuador no solo está bajo una guerra interna, sino está bajo el control de un Gobierno, de una Justicia y de unos Vocales del Concejo Nacional Electoral que representan la impunidad y la persecución en su… pic.twitter.com/leCp0D5fdr — José Serrano Salgado (@ppsesa) August 27, 2024

Además, aseguró que detectó “serios riesgos y amenazas” contra su vida que podían materializarse cuando llegara a Ecuador para aceptar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su precandidatura, requisito en el proceso.

“He recibido advertencias claras de que si piso Ecuador se activarán inmediatamente falsos positivos para detenerme, bajo pretextos fabricados incluso ya con supuestas órdenes de detención con fines de investigación. Dadas estas circunstancias, estas elecciones no son más que una burla descarada” a los ecuatorianos, señaló en ese entonces.