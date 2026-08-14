Caso Magnicidio FV, juez resolverá si llama o no a juicio a siete procesados

En el caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual y financiamiento del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, el juez de la causa entró en fase de deliberación desde la tarde de este viernes 14 de agosto de 2026 para resolver si llama o no a juicio a los siete procesados.

Juez del caso Magnicidio FV resolverá si llama o no a juicio a los siete procesados

Este viernes se reinstaló el día 20 de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Magnicidio FV desde alrededor de las 09:00 con el pronunciamiento de la defensa de Luis Alfredo A. sobre el dictamen acusatorio de Fiscalía.

Luego de las intervenciones de las defensas de los siete procesados, el Juez suspendió la audiencia hasta las 14:00.

Fiscalía ratificó acusación

En su réplica, Fiscalía ratificó su acusación y sustentó los elementos de convicción que respaldan la presunta autoría mediata de los imputados en esta causa.

Tras el receso, continuó la audiencia preparatoria de juicio y las defensas de los presuntos autores mediatos del asesinato del excandidato presidencial Fernando V. continuaron con la presentación de sus contrarréplicas.

Después de escuchar los pedidos de exclusión probatoria de las partes, el Juez suspendió la audiencia alrededor de las 17:00 para entrar en fase de deliberación.

En esta fase, el juez deberá resolver si llama o no a juicio a los 7 procesados.

Anuncio de resolución aún sin fecha

La fecha para anunciar su resolución se notificará oportunamente.

La Fiscalía General del Estado solicitó el llamamiento a juicio para todos los imputados y trámites de extradición para quienes se encuentran fuera del país.

Procesados

Los siete procesados en el caso Magnicidio FV son:

José Serrano , exministro del Interior, en Estados Unidos

, exministro del Interior, en Estados Unidos Ronny Aleaga , exasambleísta

, exasambleísta Xavier Jordán, en Estados Unidos

en Estados Unidos Daniel Salcedo , preso por varios delitos

, preso por varios delitos Wilmer Chaverra B., alias ‘Pipo’ , líder de Los Lobos, quien será extraditado de España.

, líder de Los Lobos, quien será extraditado de España. Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’ , líder de Los Lobos

, líder de Los Lobos Esteban Aguilar (o Ángel A. M., alias ‘Lobo Menor’)

Dictamen acusatorio de Fiscalía

Durante 13 días de audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía presentó el sustento probatorio de su acusación contra los 7 procesados por la presunta autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La Fiscalía presentó 141 elementos de convicción generales y 220 elementos de convicción individuales: 50 contra Aleaga, 49 contra Serrano, 42 contra Jordán.

Además, 16 contra alias ‘Gordo Luis’, 15 contra alias ‘Pipo’ y 12 contra alias ‘Lobo Menor’.