Choque múltiple en la avenida Simón Bolívar deja tres heridos y congestión en Quito

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Un choque múltiple provocó afectaciones al tránsito en la avenida Simón Bolívar, en el nororiente de Quito, durante la tarde de este sábado 7 de noviembre. El hecho ocurrió cerca de la salida del túnel Guayasamín, a la altura de la intersección con la avenida Interoceánica.

Los reportes iniciales mencionaron tres vehículos involucrados. Información posterior elevó a cuatro el número de automotores particulares y de transporte que participaron en el siniestro.

Los organismos de emergencia reportaron tres personas heridas hasta las 14:50. Los equipos de atención prehospitalaria acudieron al sitio para evaluar a los afectados y brindar asistencia.

🚨 #Ahora | Atendemos un siniestro de tránsito en la intersección de las avenidas Simón Bolívar e Interoceánica.



🚑 Nuestro equipo brindó atención prehospitalaria una persona que resultó afectada.



⚠️ Dos carriles de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte – sur, permanecen… pic.twitter.com/wbcrtm5KAF — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 7, 2026

Cuatro vehículos involucrados en el siniestro de tránsito

El choque múltiple ocurrió en uno de los corredores viales de mayor circulación de Quito. La intersección de las avenidas Simón Bolívar e Interoceánica conecta varios sectores del nororiente de la capital y registra un flujo constante de vehículos.

Entre los automotores involucrados consta un vehículo que terminó volcado sobre la calzada. Los reportes disponibles también identifican la participación de vehículos particulares y de transporte.

Los organismos de emergencia desplegaron personal en el lugar para atender a los heridos. Hasta el corte de las 14:50, las autoridades contabilizaron tres personas afectadas.

Cierre de la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur

El siniestro provocó restricciones en la circulación vehicular. En un primer reporte, los organismos de emergencia informaron sobre el cierre de dos carriles de la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur.

Posteriormente, las autoridades de tránsito anunciaron el cierre total de ese sentido para facilitar las pericias y las investigaciones sobre el choque. También contemplaron la habilitación temporal de un carril como medida para reducir la congestión en el sector.

La intervención de los agentes de tránsito busca mantener el control de la circulación mientras los equipos especializados cumplen las diligencias correspondientes.

Congestión vehicular cerca del túnel Guayasamín

El cierre en sentido norte-sur generó complicaciones para los conductores que circulaban por la avenida Simón Bolívar. La afectación se concentra en el tramo próximo a la salida del túnel Guayasamín y la conexión con la avenida Interoceánica.

Las autoridades mantienen el operativo de tránsito en el sector mientras avanzan las pericias. El cierre responde a las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

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