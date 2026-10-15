Choque en la Mariscal Sucre complica el tráfico en el norte de Quito

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito ocurrió la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026 en el sector El Porvenir, en el norte de Quito. El siniestro involucró a un camión que, de forma preliminar, habría sufrido una falla en los frenos y chocó contra una vivienda en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y la calle Flavio Alfaro, a la altura de San Carlos.

La emergencia se reportó a las 13:04, según el sistema ECU 911. Los equipos de respuesta brindaron atención prehospitalaria a tres personas afectadas por el choque. En la emergencia participaron la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos de Quito y otras instituciones de primera respuesta.

🧑🏼‍🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro, norte de Quito.



🚑 Junto a otras instituciones de primera respuesta brindamos atención prehospitalaria a tres personas que resultaron afectadas.



🚧 Al momento, la Av.… pic.twitter.com/UUrDadcAKg — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 15, 2026

Camión habría perdido los frenos en el sector El Porvenir

La información preliminar apunta a una posible falla en el sistema de frenos del camión como causa del siniestro. Tras perder el control, el vehículo impactó contra una vivienda en las calles Antonio José de Sucre y Flavio Alfaro N61 y botó el muro.

Las autoridades no detallaron las identidades de las personas heridas ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco informaron sobre daños estructurales en el inmueble o sobre las circunstancias exactas que provocaron el choque.

Los organismos de respuesta coordinaron la atención de los afectados y las acciones para gestionar la emergencia en esta zona del norte de la capital.

Tránsito parcialmente habilitado en la avenida Mariscal Sucre

El siniestro provocó restricciones en la circulación vehicular por la avenida Mariscal Sucre. Según el reporte de los equipos de emergencia, la vía permanece parcialmente habilitada en sentido sur-norte.

Los conductores que circulan por el sector deben reducir la velocidad, respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y considerar posibles demoras mientras continúan las labores relacionadas con el siniestro.

🚨 #Actualización | ¡Atención!



📍 Sector: San Carlos

🛣️ Dirección: av. Mariscal Sucre

🚧 Cierre: dos carriles sobre la av. Mariscal Sucre

🔀 Sentido: sur-norte



⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. https://t.co/eBRgoZN33m pic.twitter.com/m6igNmL6yo — AMTQuito (@AMT_Quito) October 15, 2026

ECU 911 coordinó la atención de la emergencia

Tras recibir la alerta a las 13:04, el ECU 911 coordinó la respuesta con la AMT y el Cuerpo de Bomberos de Quito para atender a las personas afectadas y gestionar las condiciones de seguridad en la zona.

Las autoridades deberán determinar las causas del siniestro y establecer si la presunta falla mecánica provocó el impacto contra la vivienda. Por el momento, la información disponible mantiene ese dato como una hipótesis preliminar.