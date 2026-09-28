Choque y volcamiento en Quito dejan un herido y cierre vial en Quitumbe

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un choque entre dos vehículos dejó una persona herida la mañana de este lunes 28 de septiembre de 2026 en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. La emergencia ocurrió a las 06:33 en la intersección de las avenidas Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, según informó el ECU 911 Quito.

Uno de los vehículos involucrados en el siniestro se volcó. El ECU 911 coordinó la atención de la emergencia con el Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Personal de primera respuesta llegó al sitio para atender el incidente.

AMT mantiene cierre en la avenida Amaru Ñan, en Quitumbe

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que el siniestro obligó a cerrar la avenida Amaru Ñan en sentido oriente-occidente. El cierre se mantiene desde la avenida Quitumbe Ñan hasta Rumichaca Ñan.

La AMT reportó esta restricción vial a las 06:55 y pidió a los conductores circular con precaución mientras se atiende el siniestro. La entidad identificó el tramo afectado dentro de su reporte de cierre vial en Quito.

El incidente involucró a dos vehículos. Uno de ellos terminó volcado después del choque. Como consecuencia del accidente, los equipos de salud informaron que una persona resultó herida.

El ECU 911 coordinó la respuesta con las entidades encargadas de atender este tipo de emergencias. El Cuerpo de Bomberos Quito participó en la atención en el lugar, mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito gestionó el cierre de la vía afectada.

ECU 911 mantiene monitoreo durante la emergencia

La sala de videovigilancia de la Coordinación Zonal 2-9 mantiene un monitoreo preventivo mientras continúa la atención de la emergencia. Esta vigilancia permite dar seguimiento a la situación registrada en el sector de Quitumbe.

El ECU 911 informó que recibió la alerta a las 06:33 de este lunes. Tras conocer el incidente, coordinó de manera oportuna la movilización de los organismos de respuesta hacia la avenida Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.

El cierre vial afecta el sentido oriente-occidente de la avenida Amaru Ñan, específicamente el tramo comprendido entre Quitumbe Ñan y Rumichaca Ñan. La AMT señaló esta restricción en su reporte emitido a las 06:55.

Ante este tipo de incidentes, el ECU 911 recomendó a la ciudadanía conducir con precaución y respetar los límites de velocidad. La entidad reiteró esta recomendación en el marco de la emergencia registrada durante la mañana.

Mientras los equipos permanecen en el sitio, la circulación por el tramo cerrado se mantiene restringida. El monitoreo preventivo continúa desde la sala de videovigilancia de la Coordinación Zonal 2-9.

La emergencia se registró durante las primeras horas de este lunes 28 de septiembre en Quitumbe y generó la intervención coordinada de los organismos de respuesta. El accidente dejó una persona herida y uno de los automotores involucrados terminó volcado.

La información proporcionada por el ECU 911 y la AMT señala que la avenida Amaru Ñan permanece cerrada en sentido oriente-occidente, desde Quitumbe Ñan hasta Rumichaca Ñan. La recomendación para quienes circulan por el sector es mantener la precaución y respetar los límites de velocidad.

#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



🛣️ Dirección: av. Amaru Ñán

🚫 Cierre: desde Quitumbe Ñan hasta Rumichaca Ñan

🔀 Sentido: oriente – occidente

⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/xY55ovn8Cu — AMTQuito (@AMT_Quito) September 28, 2026

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