Siniestro en el sur de Quito deja un fallecido y cuatro heridos este miércoles 23 de septiembre

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito entre un automóvil y una volqueta dejó una persona fallecida y cuatro heridas durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre, en el sector de Ajaví, en Quito. La emergencia ocurrió en la intersección de las calles Ajaví y Antonio José de Sucre.

El ECU911 recibió la alerta a las 00:54 y coordinó la atención con recursos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos Quito. Personal bomberil llegó al sitio para atender a las personas afectadas. Cuatro personas resultaron heridas, mientras otra falleció debido al siniestro.

Bomberos atendieron a los afectados

El Cuerpo de Bomberos Quito movilizó a su personal luego de que el ECU911 recibiera la alerta sobre el choque entre el automóvil y la volqueta. Los equipos de emergencia atendieron en el lugar a las cuatro personas que resultaron heridas.

Una quinta persona murió como consecuencia del siniestro. El ECU911 informó sobre el fallecimiento dentro del reporte de atención de la emergencia.

Durante el procedimiento, el sistema de videovigilancia del ECU911 permitió dar seguimiento al incidente. Las cámaras acompañaron el monitoreo de la emergencia mientras los organismos de respuesta coordinaban la atención en el sitio.

La alerta ingresó a través de la línea 9-1-1 durante la madrugada. Desde la sala operativa, el ECU911 gestionó la presencia de los recursos de la AMT y del Cuerpo de Bomberos Quito para atender el hecho.

Otro siniestro ocurrió en la Simón Bolívar

Horas después, otro siniestro de tránsito se registró en Quito este miércoles, esta vez en el sector de Gualo, sobre la avenida Simón Bolívar. La alerta también llegó a la línea única para emergencias 9-1-1 y el ECU911 coordinó la atención con la AMT.

Personal de primera respuesta que acudió al lugar informó que un vehículo perdió uno de sus neumáticos. Luego de ese desperfecto, el automotor chocó contra otro vehículo.

Este segundo incidente no dejó personas heridas. El hecho provocó únicamente daños materiales, según el reporte de los equipos que atendieron la emergencia.

La AMT informó que el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, permanecía cerrado debido a este siniestro. La novedad generó una afectación en la circulación por este tramo de la vía.

El ECU911 recomendó a los conductores circular con precaución y respetar los límites de velocidad. Estas recomendaciones forman parte de las medidas señaladas por la entidad ante los siniestros registrados en las vías de Quito.

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