Avenida Simón Bolívar, con cierre parcial por siniestro de tránsito en Quito este miércoles

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 23 de septiembre de 2026 en el sector de Gualo, en la avenida Simón Bolívar, en Quito. El ECU 911 recibió la alerta a las 05:11 y coordinó la atención de la emergencia con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El incidente dejó daños materiales, pero no personas heridas, según el personal de primera respuesta que acudió al sitio. La AMT informó que mantiene cerrado el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, por lo que pidió a los conductores circular con precaución por el sector.

Un bus perdió un neumático y chocó contra otro vehículo

De acuerdo con la información proporcionada por el ECU 911, uno de los vehículos involucrados perdió un neumático. Esta situación causó el choque contra otro automotor.

El impacto afectó a un bus de transporte público, que perdió uno de sus neumáticos. El vehículo liviano involucrado, en cambio, presentó daños en el costado delantero izquierdo.

El personal que atendió la emergencia confirmó que el siniestro no dejó personas heridas. Las afectaciones se concentran únicamente en los vehículos involucrados.

La emergencia ocurrió en el sector de Gualo, mientras la AMT identificó el punto como Pueblo Blanco y precisó que el cierre se registra sobre la avenida Simón Bolívar.

AMT mantiene cerrado un carril en sentido norte-sur

Además del primer incidente, las autoridades reportaron otro siniestro en el mismo lugar. En este caso, un bus de transporte público y un automóvil estuvieron involucrados en un impacto.

La AMT mantiene cerrado el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, mientras los equipos atienden la emergencia. Las autoridades trabajan para gestionar el tránsito vehicular en la zona y determinar las causas y responsabilidades relacionadas con el siniestro.

El ECU 911 informó que coordinó de manera oportuna la atención con la AMT luego de recibir la alerta durante la madrugada. El personal de primera respuesta acudió al sitio para verificar lo ocurrido y atender el percance.

La recomendación de las autoridades para los conductores es circular con precaución y respetar los límites de velocidad. La AMT también pidió tomar precauciones mientras permanece el cierre del carril izquierdo en este tramo de la avenida Simón Bolívar.

La emergencia se mantiene bajo atención de las autoridades, que trabajan en la gestión del tránsito y en las acciones correspondientes por los incidentes registrados en el sector.

#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.

📍Sector: Pueblo Blanco

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar

🚫 Cierre: carril izquierdo

🔀 Sentido: norte – sur

⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/MmVUNccApJ — AMTQuito (@AMT_Quito) September 23, 2026

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