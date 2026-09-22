Siniestro en la Panamericana Norte deja un fallecido y heridos en Cayambe

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito entre dos camiones y un vehículo liviano dejó una persona fallecida y cuatro heridas la mañana de este martes 22 de septiembre de 2026 en la Panamericana Norte. La emergencia ocurrió en el sector Cajas, en el cantón Cayambe.

Choque entre dos camiones y un vehículo ocurrió en el sector Cajas

El ECU 911 recibió la alerta a las 06:30. Desde su centro de Quito coordinó el despliegue de los equipos de emergencia hacia el punto del siniestro.

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe y Pedro Moncayo, Panavial y la Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia.

Los organismos de primera respuesta reportaron que dos camiones y un vehículo liviano estuvieron involucrados en el choque.

Imágenes del lugar muestran fuertes daños en los vehículos. Uno de los camiones quedó volcado sobre la calzada, mientras parte de la carga terminó esparcida en la vía.

Un fallecido y cuatro heridos tras el siniestro en Cayambe

Los equipos que atendieron la emergencia confirmaron una persona fallecida y cuatro personas heridas.

El reporte difundido por el ECU 911 no precisó la identidad de la víctima mortal ni informó sobre el estado de salud de las personas heridas.

Tampoco detalló las circunstancias que provocaron el siniestro de tránsito.

Panamericana Norte mantiene circulación parcial tras el siniestro

La circulación vehicular sobre la Panamericana Norte quedó parcialmente habilitada después del siniestro.

El ECU 911 recomendó a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito mientras continúan las acciones relacionadas con la emergencia.

Siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la Panamericana Norte este 22 de septiembre? Un siniestro de tránsito entre dos camiones y un vehículo liviano dejó una persona fallecida y cuatro heridas.

Contexto: La emergencia ocurrió la mañana de este martes en el sector Cajas, cantón Cayambe. ❓ ¿A qué hora ocurrió el siniestro de tránsito en Cayambe? El ECU 911 recibió la alerta a las 06:30.

Contexto: Desde su centro de Quito coordinó el desplazamiento de los organismos de emergencia hacia el lugar. ❓ ¿Qué vehículos estuvieron involucrados en el siniestro de Cajas? Dos camiones y un vehículo liviano estuvieron involucrados en el choque.

Contexto: Uno de los camiones quedó volcado sobre la calzada y parte de su carga terminó esparcida en la vía. ❓ ¿Cuántas personas resultaron afectadas por el siniestro en Cayambe? Una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas.

Contexto: El reporte del ECU 911 no precisó la identidad de la víctima mortal ni el estado de salud de las personas heridas. ❓ ¿Qué organismos atendieron la emergencia en la Panamericana Norte? Acudieron el Cuerpo de Bomberos de Cayambe y Pedro Moncayo, Panavial y la Policía Nacional.

Contexto: El ECU 911 coordinó el despliegue de los equipos después de recibir la alerta. ❓ ¿Qué provocó el siniestro de tránsito en Cayambe? El reporte difundido por el ECU 911 no detalló las circunstancias que provocaron el siniestro.

Contexto: La información disponible confirma los vehículos involucrados y el número de personas afectadas, pero no establece una causa. ❓ ¿Está habilitada la Panamericana Norte después del siniestro? La circulación quedó parcialmente habilitada.

Contexto: El ECU 911 recomendó a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito mientras continúan las acciones relacionadas con la emergencia.

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