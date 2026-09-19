Dos muertos deja un siniestro de tránsito en Santo Domingo este sábado

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Una alerta vial movilizó de forma inmediata a los organismos de socorro en la provincia Tsáchila durante el mediodía de este sábado. Dos personas fallecidas y seis heridas es el saldo preliminar que deja un siniestro de tránsito en Santo Domingo este sábado 19 de septiembre de 2026, tras suscitarse la pérdida de pista y volcamiento lateral de un bus de transporte en un tramo rural del cantón.

Pérdida de carril y siniestro de tránsito en Santo Domingo

La llamada de auxilio ingresó a las 12:44 a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1. Personal de primera respuesta reportó que el incidente vial se localizó en la vía a San Jacinto del Búa, específicamente pasando el sector del recinto Chila, dentro del cantón Santo Domingo.

En ese punto de la red vial secundaria, el automotor de pasajeros perdió el control de su trayectoria sobre la calzada y terminó volcado a un costado del camino con usuarios en su interior.

Maniobras de rescate y corte de carrocería

Desde la sala operativa zonal se coordinó la atención y el desplazamiento de ambulancias pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. A estas unidades se sumaron autobombas y rescatistas especializados.

El contingente de bomberos debió aplicar maniobras de extricación con herramientas hidráulicas para cortar piezas metálicas y remover estructuras de la carrocería, logrando liberar a las personas que permanecían atrapadas en el vehículo siniestrado.

Víctimas mortales y derivación médica de heridos

La evaluación preliminar levantada por los equipos institucionales en la escena ratificó la muerte de dos personas en el sitio del suceso. Adicionalmente, seis pasajeros presentaron politraumatismos y heridas corporales, por lo que recibieron atención prehospitalaria inicial antes de ser transferidos en ambulancias a diferentes unidades de salud para su valoración médica especializada.

Control operativo del tráfico y retiro del vehículo

Efectivos de la Policía Nacional y agentes civiles de tránsito ejecutaron labores operativas en el sector para gestionar la circulación y prevenir congestión.

Con ayuda de maquinaria y personal de apoyo, el bus fue movilizado hacia una orilla de la calzada para restablecer el paso vehicular seguro en la vía a San Jacinto del Búa.

Los organismos de emergencia reiteraron a la ciudadanía y a los transportistas la necesidad de respetar los límites de velocidad permitidos, conducir con atención continua y circular con precaución.

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