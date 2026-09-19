Seis carros chocan en el túnel Guayasamín de Quito, este 19 de septiembre

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Seis carros terminaron involucrados en un choque en cadena dentro de uno de los túneles más transitados de Quito. El siniestro de tránsito obligó a un cierre parcial por parte de las autoridades de tránsito, en la misma semana que ya había registrado otro siniestro múltiple.

El choque en el túnel Guayasamín

Al menos seis carros se chocaron en el interior del túnel Guayasamín, este 19 de septiembre de 2026, en un nuevo siniestro de tránsito múltiple en Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). El evento ocurrió a las 13:00 del sábado, en el sentido Quito-Los Valles, e involucró a los seis vehículos que colisionaron uno tras otro dentro del túnel.

Debido al siniestro, la AMT cerró un tramo del viaducto a la altura de la Diego de Almagro y la avenida 6 de Diciembre, en el centro-norte de Quito. Por este inicidente no se reportan heridos ni fallecidos, tampoco daños materiales considerables. La institución pidió a los conductores planificar su recorrido, tomar rutas alternas y conducir con precaución mientras el personal operativo gestionaba la movilidad en el sector.

Cerca de las 14:00, la AMT informó que el túnel Guayasamín fue habilitado con dos carriles en sentido Valle-Quito, tras culminar las labores de gestión de movilidad en la zona.

🚨 #CierreVialQuito | ¡Por siniestro de tránsito!



🛣️ Sector: Túnel Guayasamín⁰🚧 Cierre: Diego de Almagro y av. 6 de Diciembre, ingreso al deprimido⁰🔄 Sentido afectado: Quito – Valle



👮‍♀️ Personal operativo gestiona la movilidad en el sector.

⚠️ Planifica tu recorrido, toma… pic.twitter.com/e0UwjEisV9 — AMTQuito (@AMT_Quito) September 19, 2026

Un segundo choque múltiple en menos de 24 horas

Este siniestro se reporta apenas un día después de otro choque múltiple en la Ruta Viva, que dejó cuatro heridos la noche del 18 de septiembre.

Los siniestros de tránsito son recurrentes en distintas partes de Quito y, en la mayoría de las ocasiones, provocan muertes. Datos de la AMT muestran que la capital registró 1 573 accidentes que dejaron 100 fallecidos entre enero y mayo de 2026.

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