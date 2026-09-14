Siniestro en la autopista General Rumiñahui deja dos fallecidos y un cierre vial

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito en la autopista General Rumiñahui dejó dos fallecidos y un cierre vial la tarde de este lunes 14 de septiembre.

El siniestro en la autopista General Rumiñahui, dos fallecidos y el cierre vial

El ECU 911 reportó un siniestro de tránsito en la autopista General Rumiñahui y avenida Eduardo Kigman la tarde de este lunes, en el sector del puente 4, que dejó dos fallecidos y un cierre vial parcial.

Desde el ECU 911 se coordinó la atención de la emergencia y el despacho de unidades de Bomberos, Policía, Agencia Metropolitana de Tránsito y la ambulancia del peaje. Según información de las entidades competentes, confirmó el fallecimiento de dos personas en el sitio.

Al momento se registra la atención de la emergencia en la zona. El ECU 911 pidió tomar rutas alternas.

Cierre vial

La Autopista General Rumiñahui reportó el cierre desde el puente 1 al puente 5, en sentido Quito – Valle de Los Chillos, mientras se atiende un siniestro de tránsito registrado a la altura del puente 4.

A las 18:00, se informó que la AMT efectuará un cierre momentáneo en el carril derecho de la Autopista General Rumiñahui, al altura del puente 4, en sentido Quito – Valle de Los Chillos, para ubicar el vehículo siniestrado a buen recaudo.

Las autoridades pidieron tomar precauciones.

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