Choque entre seis vehículos en la Ruta Viva deja heridos y cierres viales en Quito

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un choque entre seis vehículos en la Ruta Viva, en el sector de Tumbaco, la noche de este viernes 18 de septiembre de 2026, deja cuatro heridos y cierres viales en tres carriles, en Quito.

Los heridos y los cierres viales en Quito por el choque de seis vehículos en la Ruta Viva

La emergencia por el choque en la Ruta Viva, sector Tumbaco, fue reportada al ECU 911 a las 18:56 de este viernes.

El ECU 911 coordinó la movilización de unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Cuerpo de Bomberos de Quito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Policía Nacional e Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja.

Seis vehículos y cuatro heridos

Las unidades de primera respuesta que acudieron al sitio informaron que se trató de una colisión entre seis vehículos.

Organismos de salud reportaron de manera preliminar cuatro personas heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de personal especializado.

Tres carriles cerrados en la Ruta Viva

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que existe un cierre de tres carriles sobre el paso lateral de la Ruta Viva, en ambos sentidos.

Durante la emergencia, las cámaras de videovigilancia del ECU 911 Quito realizaron monitoreo preventivo del sector.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito.

La AMT informó que la Ruta Viva fue habilitada a las 20:54.

¿Cómo prevenir siniestros de tránsito?

Las autoridades de tránsito sugieren varias acciones para prevenir siniestros en Quito.

Entre estas están controlar el exceso de velocidad, causa principal de muertes en la capital.

Además, evitar distracciones, no conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas, revisar el auto: frenos, luces, llantas, antes de salir a la vía.

Reducir la velocidad cuando llueva porque el asfalto mojado dificulta el frenado a tiempo y la cultura peatonal: cruzar siempre por los pasos cebra y puentes peatonales; así cómo mantener visibles si se transporta en bicicleta.

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