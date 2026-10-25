Lo que revela el parte de la AMT sobre el triple choque en el que murió el DJ Fraga

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Carlos Fraga, un conocido radiolocutor y DJ de Quito, viajaba en el asiento del copiloto de un Changan plateado que terminó volcado sobre la acera, contra la puerta metálica de una farmacia en San Antonio de Pichincha, en la Mitad del Mundo; allí ocurrió el triple choque. Así lo registra el parte del siniestro de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), elaborado a las 11:44 de este domingo 25 de octubre de 2026. El documento no identifica al conductor de ese vehículo.

Qué dice el parte sobre el vehículo en el que murió el DJ Fraga tras el triple choque

El triple choque ocurrió a las 05:16 en la avenida Equinoccial y la calle 13 de Junio, frente a una farmacia. El ECU 911 alertó a la AMT a las 05:22 y el agente encargado de este hecho llegó siete minutos después.

Según el parte, el Changan Deepal S05, modelo 2026, circulaba por la avenida Equinoccial. El agente no encontró a su conductor en el lugar. Por eso, el documento deja como “no determinado” al responsable de la conducción.

Dentro del vehículo, el agente vio a DJ Fraga, de 48 años, en el puesto del copiloto, inconsciente, tras el triple choque. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito extrajo su cuerpo y un paramédico confirmó su muerte. Un sargento de Criminalística lo trasladó al Departamento de Medicina Legal.

El Changan quedó en posición de volcamiento lateral, con daños en el parabrisas, el capó y los dos neumáticos delanteros fuera de su base, puertas hundidas y quebraduras en el techo.

Los otros dos vehículos esperaban el cambio de semáforo, según el parte

El parte describe a los otros dos vehículos sobre la avenida Equinoccial. A partir de la reconstrucción preliminar, el agente presume que ambos esperaban el cambio del semáforo de rojo a verde.

Uno era un Kia Rio amarillo, en el carril derecho. El parte lo registra como vehículo particular, aunque la conductora del otro auto lo describió como un taxi. Sufrió daños en el costado izquierdo y en la parte posterior. Su conductor tampoco estaba en el lugar.

El otro, un Chevrolet Sail color vino, estaba en el carril izquierdo. Lo conducía una joven de 22 años. Viajaba con un hombre, de 27 años, y una mujer de 28, a quienes en su declaración identificó como su hermano y su cuñada. La conductora relató a los agentes: “Yo ya vi que se puso en rojo y estaba al lado de un taxi y no sé en qué momento pasó todo, pero solamente regresé a ver y mi hermano empezó a gritar”.

La prueba de alcohotest de la conductora marcó 0,00 gramos. Ella recibió el alta en el lugar. Su hermano ingresó al hospital del IESS San Francisco. Su cuñada llegó al Hospital del Día del IESS en Cotocollao, donde los médicos la valoraron y le dieron el alta.

El parte registra la tipología y la causa probable del siniestro de tránsito como “no determinadas”. Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realizaron el peritaje en el sitio.

En el documento se describe a la avenida Equinoccial como una vía recta, de asfalto, en buen estado y seca, con tres semáforos vehiculares y alumbrado público encendido. Esa madrugada, según el registro, estaba despejada.

El parte registra un fallecido y tres heridos en el sitio. Washington Martínez, director de la AMT, informó en la mañana que una segunda persona falleció en la casa de salud donde fue atendida. También señala que en el lugar hay cámaras del ECU 911 y privadas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito y el ECU-911 informaron en horas de la mañana que en el siniestro de tránsito están involucradas cuatro personas.

Daños en la farmacia y en el monumento del quinde

El choque dejó daños en la farmacia: la puerta metálica enrollable, una pared y los medidores de energía eléctrica. También afectó al monumento del quinde (colibrí), ubicado en el parterre central de la avenida Equinoccial.

Las grúas llevaron los tres vehículos al Centro de Retención Vehicular de Carapungo.

Siniestros de tránsito en Quito