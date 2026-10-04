Quito registra 20 muertes al mes por siniestros de tránsito en 2026

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un auto y una motocicleta protagonizaron un siniestro de tránsito la mañana del viernes 2 de octubre de 2026 en la Ruta Viva y De los Geranios, en Quito. Ocurrió en un contexto de incremento de la siniestralidad en la capital: los registros de los primeros ocho meses de 2026 superan los del mismo período de 2024 y 2025.

Los siniestros de tránsito aumentan en Quito durante 2026

Entre enero y agosto de 2026, Quito registró 2 557 siniestros de tránsito, según Quito Data Vial. Esto equivale a un promedio de 319,6 casos al mes, cerca de 320.

En el mismo período de 2025 ocurrieron 2 446 siniestros, con un promedio mensual de 305,8. En 2024 fueron 2 418, equivalentes a 302,3 al mes.

La comparación entre 2025 y 2026 refleja un incremento del 4,5%, con 111 casos adicionales. Frente a 2024, el aumento llega al 5,7%, con 139 siniestros más.

Otro indicador de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) permite dimensionar la frecuencia: en Quito ocurre un siniestro de tránsito cada 2 horas y 21 minutos.

Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT, reconoce el comportamiento ascendente de las cifras. “Hemos tenido una tendencia al incremento de siniestralidad en los años que nos menciona”, señaló.

Quito registra 20 muertes al mes por siniestros de tránsito

El número de fallecidos presenta un comportamiento diferente al total de siniestros. Entre enero y agosto de 2024 se registraron 153 muertes, con un promedio mensual de 19,1. En el mismo período de 2025 fueron 174, equivalentes a 21,8 al mes.

El gráfico mensual de Quito Data Vial suma 162 fallecidos entre enero y agosto de 2026, con un promedio de 20,3 al mes. Esto representa una reducción del 6,9% frente a 2025, pero un incremento del 5,9% frente a 2024.

La AMT también mide la frecuencia de estas muertes: una persona fallece por un siniestro de tránsito cada 32 horas y 53 minutos en Quito.

¿Qué factores inciden en la siniestralidad de Quito?

Morocho menciona varios elementos que pueden influir en las cifras, entre ellos el mayor movimiento en la ciudad, el consumo de alcohol, cambios en la normativa y las condiciones climáticas.

Andrés Castillo, experto en movilidad, considera que también se debe analizar el respeto a las señales de tránsito, la distancia entre vehículos, los distractores, la impericia de los conductores, la infraestructura, el crecimiento del número de motocicletas y el comportamiento de los peatones.

Para Castillo, Quito necesita fortalecer la educación vial y establecer un plan de prevención que contemple los distintos factores relacionados con los siniestros.

Los fines de semana concentran más casos

Los registros de enero a agosto de 2026 muestran una concentración hacia el final de la semana. El sábado suma 435 siniestros, el domingo registra 425 y el viernes, 411.

Los tres días acumulan 1 271 casos, que representan cerca del 49,7% de los 2 557 siniestros del período.

La concentración no ocurre únicamente durante las noches o madrugadas. La franja de 07:00 a 07:59 registra 148 siniestros, el mayor número entre los horarios del tablero. Entre las 06:00 y 06:59 hubo 144; entre las 17:00 y 17:59, 138; y entre las 18:00 y 18:59, 135.

El siniestro de la Ruta Viva del 2 de octubre ocurrió dentro de la franja con más registros. El ECU 911 recibió la alerta a las 07:52. El impacto entre el automóvil y la motocicleta afectó los carriles derecho y central en sentido aeropuerto-Quito. El tránsito recuperó la normalidad cerca de las 09:00.

Simón Bolívar y Mariscal Sucre aparecen entre las vías con más casos

Entre las vías que muestra Quito Data Vial, la avenida Simón Bolívar suma 249 siniestros entre enero y agosto de 2026. La avenida Mariscal Sucre registra 213; la Maldonado, 100; y la 10 de Agosto, 69.

Los choques representan el tipo de siniestro con mayor número de registros durante ese período, con 955 casos. A continuación aparecen los estrellamientos, con 512; los siniestros atípicos, con 492; y los atropellos, con 274.

Hombres de entre 20 y 39 años concentran las muertes

El perfil de las víctimas fatales muestra que el 80% corresponde a hombres y el 20% a mujeres.

Por edad, las personas de 20 a 29 años representan el 33% de los fallecidos y aquellas de 30 a 39 años, el 24%. Ambos grupos concentran el 57% de las muertes registradas.

Morocho también identifica una alta incidencia entre personas en edades productivas. “Tenemos personas en un rango etario de 20 a casi 45 años que son las personas participantes en siniestros que lamentablemente fallecen y quedan lesionadas”, indicó.

Por tipo de actor vial, los ocupantes de motocicletas representan el 43% de los fallecidos. Los peatones concentran el 30% y los ocupantes de vehículos de cuatro ruedas, el 16%.

Morocho relaciona la vulnerabilidad de los motociclistas con su menor protección física frente a otros actores viales. También menciona factores como maniobras peligrosas, circulación en sentido contrario, falta de casco, consumo de alcohol y los puntos sin visibilidad que tienen los conductores de vehículos pesados.

Aprehensiones por conducir en estado etílico crecen 92,4%

Entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2026, la AMT registró 860 conductores aprehendidos por conducir en estado etílico, frente a 447 durante el mismo período de 2025. La diferencia es de 413 personas y representa un incremento del 92,4%.

La institución ejecutó 412 operativos en distintos sectores de Quito, principalmente en el norte, sur y centro, además de la avenida Simón Bolívar.

Los vehículos particulares concentran 692 aprehensiones y las motocicletas, 125. También constan 31 casos en taxis, seis en transporte público, tres en transporte de carga y tres en transporte escolar e institucional.

Del total de aprehendidos, 828 son hombres y 32 mujeres. La mayor cantidad se concentra entre los 18 y 35 años.

El incremento de las aprehensiones ocurre mientras los siniestros cuya causa probable corresponde al consumo de alcohol muestran una ligera reducción. Entre enero y el 14 de agosto de 2025 se registraron 338 siniestros, 221 lesionados y 16 fallecidos por esta causa probable. En el mismo período de 2026 fueron 332 siniestros, 215 lesionados y 15 fallecidos.

La AMT atribuye parte de esa reducción a los controles que ejecuta en la ciudad.

La AMT prepara controles para Fiestas de Quito y diciembre

La atención de la institución se dirige ahora hacia los últimos meses del año. Morocho advierte sobre el período que empieza a finales de noviembre y continúa durante diciembre por la cantidad de celebraciones y el consumo de alcohol.

“Nos acercamos a las fechas más complejas, donde los eventos incrementan, donde el consumo de alcohol igual crece”, señaló.

En ese período coinciden Fiestas de Quito, Navidad y fin de año. Frente a este escenario, la AMT prevé reforzar los controles relacionados con el consumo de alcohol y mantener las acciones preventivas sobre velocidad.

La institución también contempla campañas de prevención y trabajo conjunto con otras dependencias municipales, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad.

La AMT recomienda que las personas que consuman alcohol durante las celebraciones designen a un conductor o utilicen transporte comercial.

Siniestros de tránsito en Quito; preguntas frecuentes